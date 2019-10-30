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Twitter轉發11萬次「愛麗絲入睡法」　網友實測：真的很管用！

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▲▼ 超神「愛麗絲入睡法」網：超管用。（圖／翻攝Twitter、Unsplash）

▲失眠看著天色漸漸變亮，真是上班族最大的悲哀。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

你是不是也有這個症頭，上班時睏到不行，一回到家整個精神就來了。明天有重要事情待辦，但是偏偏睡不著，心裡越急就更不好睡，日前日本Twitter上有位網友分享「愛麗絲睡眠法」，乍聽很玄，但是許多網友跟著做，竟然10分鐘就進入夢鄉。

▲▼ 超神「愛麗絲入睡法」網：超管用。（圖／翻攝Twitter、Unsplash）

▲搭配可愛插畫，讓人印象超深刻。（圖／翻攝自Twitter）

這個超神的「愛麗絲睡眠法」，其實來自一位日本漫畫家，他和大家大方分享自從發明了這個方法後，就再也沒有失眠過，為了造福和他一樣有失眠症狀的網友，他才把入睡完整儀式在Twitter上公開，沒想到吸引了網友們高達11萬事的轉發。

為什麼叫做愛麗絲睡眠法呢？原來他的插畫主角是用愛麗絲當作示範，這樣的稱呼讓人印象深刻又好記，若你有淺眠或失眠困擾，不妨看看這招到底有多神！

▲▼ 超神「愛麗絲入睡法」網：超管用。（圖／翻攝Twitter、Unsplash）

▲許多失眠網友死馬當活馬醫，結果真的成功入睡。（圖／翻攝自Twitter）

首先必須盤腿坐下，身體保持靜止不動狀態，接著閉上雙眼來想像自己已經睡著，將呼吸頻率漸漸放慢，就像入睡時一樣平穩。把腦袋整個放空，若這時出現什麼畫面，就專注在這畫面上，不要想其他的事。這時會突然回神想說：「我剛剛是不是睡著了」的狀態，就可慢慢躺進被窩，躺好後再重複先前步驟，不到10分鐘就能立刻睡著。

▲▼ 超神「愛麗絲入睡法」網：超管用。（圖／翻攝Twitter、Unsplash）

▲睡覺時的燈光和溫度控制也很重要。（圖／Unsplash）

這個入睡方式聽起來有點自欺欺人，但卻有不少網友親試過分享真的不知不覺睡著了，真的超神奇！追根究柢，不管白天有多忙，晚上盡量把自己切換到放空狀態，畢竟有好的睡眠，才有好的肌膚狀態啊！

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關鍵字：

失眠, 睡眠, 入睡法, 愛麗絲, Twitter, 淺眠
fashion.net

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