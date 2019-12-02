fb ig video ETtoday search mobile

JOY COLORi引進未來鑽石第一品牌Diamond Foundry 環保理念連李奧納多也加入投資！

> >

▲▼ JOY COLORi引進未來鑽石第一品牌Diamond Foundry 環保理念連李奧納多也加入投資！。（圖／品牌提供）

▲Diamond Foundry未來鑽石更人道與環保，且價格可親。（圖／Diamond Foundry提供，以下同）

時尚中心／台北報導

未來鑽石專家JOY COLORi，正式將全球未來鑽石第一品牌Diamond Foundry引進台灣，以更人道與環保、價格可親、與開採礦無異的鑽石，吸引消費者目光。關注環保議題的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、美國股神巴菲特（Warren Buffett）看好其前景加入投資行列，助未來鑽石發光閃耀！

在名人爭相力挺未來鑽石的同時，連鑽石權威專家們也紛紛給予未來鑽石正向的肯定，像是GIA美國寶石學院,區域實驗室運營副總裁Matthew Hall與JCK NEWS Las Vegas新聞總監Rob Bates不約而同表示，「實驗室培育的鑽石就是真正的鑽石，具有相同的光學、化學、熱學和物理特性。」而IGDA國際未來鑽石協會更直指，未來鑽石是由頂尖的技術創造出同樣的地底環境條件，培育出物理原子結構均與開採鑽石相同的鑽石。FTC美國聯邦貿易委員則說:”人造”一詞不適用Lab Grown Diamond，因為人造一詞通常被解釋為“人造假的”，事實上未來鑽石並不是假的，實驗室培育的鑽石就是真的鑽石，鑽石從此區分為“開採”和“培育”。

▲▼JOY COLORi 未來鑽石 。（圖／品牌提供,翻攝品牌IG）

▲李奧納多狄卡皮歐關注環保議題，支持未來鑽石的發展。（圖／翻攝leonardodicaprio IG）

2012年於美國加州成立的Diamond Foundry，致力研發名為Lab Grown Diamond的未來鑽石，科學家在實驗室裡重塑地底環境，運用化學蒸氣沉積（CVD）技術，利用低壓礦囊、氣體、風能、太陽能與微波束培育鑽石裸礦，再接續開採鑽石相同的車工等製程，一顆真正鑽石於是誕生。生產過程碳排放量為零，不會破壞地球，獲得投身環保公益的李奧納多狄卡皮歐大力支持。

▲▼ JOY COLORi引進未來鑽石第一品牌Diamond Foundry 環保理念連李奧納多也加入投資！。（圖／品牌提供）

▲兩端鑲嵌不同車工鑽石的戒指相當時髦。

不僅李奧納多參與投資，美國股神巴菲特、Google創始投資人Andy Bechtolsheim、Twitter創始人Evan Clark Williams、Facebook聯合創始人Andrew McCollum等企業巨擘，都認同其環保概念，並看好未來鑽石親民價格的競爭力，紛紛加入投資陣容。未來鑽石(Lab grown diamond)，也可以說是”sustainably created diamond”近幾年不僅興起，還蔚為風潮，並受到美國好萊塢知名影星們的青睞。享受鑽石璀璨美麗又能保護地球環境永續的理念逐漸深築，未來鑽石正在撼動全球的奢侈品市場，引領著未來產業趨勢。

▲▼JOY COLORi 未來鑽石 。（圖／品牌提供,翻攝品牌IG）

▲美國超模Lindsey Wixson也曾佩戴未來鑽石亮相。（圖／翻攝diamondfoundry IG）

▲▼JOY COLORi 未來鑽石 。（圖／品牌提供,翻攝品牌IG）

▲「神力女超人」蓋兒賈多特耳際閃耀著未來鑽石耳環。（圖／翻攝diamondfoundry IG）

名人圈也吹起佩戴Diamond Foundry未來鑽石的風潮，包括美國超模Lindsey Wixson、「神力女超人」蓋兒賈多特（Gal Gadot）、英國女星艾瑪華森（Emma Watson）都市擁護者，艾瑪華森戴著未來鑽石珠寶表示：「是時候說真話和捍衛正確的東西了。」足見未來鑽石的理念和風潮已逐漸擴展。

▲▼JOY COLORi 未來鑽石 。（圖／品牌提供,翻攝品牌IG）

▲英國女星艾瑪華森曾戴著未來鑽石表示：「是時候說真話和捍衛正確的東西了。」（圖／翻攝diamondfoundry IG）

未來鑽石與開採鑽石無異，均具有顏色、淨度、克拉與車工4C等級供挑選，Diamond Foundry提供超過40種車工鑽石，當中包括首度有冠部的公主切割鑽石；而價格更具優勢，30分鑽戒約2萬多元起，1克拉鑽戒則從12萬元至18萬元不等，款式從日常好搭配的單鑽鍊墜、滿鑽線戒、各式車工單鑽戒或時髦雙鑽戒均備。

▲▼ JOY COLORi引進未來鑽石第一品牌Diamond Foundry 環保理念連李奧納多也加入投資！。（圖／品牌提供）

▲Diamond Foundry提供超過40種車工鑽石供選擇。

▲▼ JOY COLORi引進未來鑽石第一品牌Diamond Foundry 環保理念連李奧納多也加入投資！。（圖／品牌提供）

▲鑲鑽線戒與單鑽戒可滿足準新人需求，亦可作為女性自我犒賞的禮物。

已是美國未來鑽石交流教育和發展中心（The International Grown Diamond Industry，簡稱IGDA）會員之一的JOY COLORi，不僅引進Diamond Foundry未來鑽石，從北部出發，日後更將推廣到中部和南部，以環保、時尚與親民價格，滿足女性對美鑽的渴望。

▲▼ JOY COLORi引進未來鑽石第一品牌Diamond Foundry 環保理念連李奧納多也加入投資！。（圖／品牌提供）

▲鑽石鍊墜是日常好搭配的生活珠寶。

fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1202-1208　水瓶情感更緊密、牡羊錢財抓不住

奧斯塔羅12星座一周運勢1202-1208　水瓶情感更緊密、牡羊錢財抓不住

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

韓瘦身專家傳授9款「雞胸肉料理」 餐餐低於500卡，吃半年體脂肪狂降12%

韓瘦身專家傳授9款「雞胸肉料理」 餐餐低於500卡，吃半年體脂肪狂降12%

美得高級又時髦！10款寶石綠包款推薦，神秘深邃氣質讓人一見鍾情 GD用小花球鞋攻佔IG版面還不夠！聯手Nike打造雛菊花籃球場　已成首爾最美打卡點 台南私房美食清單大公開！享受最道地的手工蛋餅、異國風老宅咖啡屋 晚婚也沒關係！最不急於結婚的3星座女　射手等玩夠了再說 這6個壞習慣讓腿變粗！走路方式影響超大、連盤腿也中標 美慘必打卡！衛武營設計團隊《MVRDV》即將在台落成3大地標建築 男友必看！5個「不花錢小舉動」記下生理期、吹頭髮讓女生更幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面