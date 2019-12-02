JOY COLORi引進未來鑽石第一品牌Diamond Foundry 環保理念連李奧納多也加入投資！

▲Diamond Foundry未來鑽石更人道與環保，且價格可親。（圖／Diamond Foundry提供，以下同）

時尚中心／台北報導

未來鑽石專家JOY COLORi，正式將全球未來鑽石第一品牌Diamond Foundry引進台灣，以更人道與環保、價格可親、與開採礦無異的鑽石，吸引消費者目光。關注環保議題的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、美國股神巴菲特（Warren Buffett）看好其前景加入投資行列，助未來鑽石發光閃耀！

在名人爭相力挺未來鑽石的同時，連鑽石權威專家們也紛紛給予未來鑽石正向的肯定，像是GIA美國寶石學院,區域實驗室運營副總裁Matthew Hall與JCK NEWS Las Vegas新聞總監Rob Bates不約而同表示，「實驗室培育的鑽石就是真正的鑽石，具有相同的光學、化學、熱學和物理特性。」而IGDA國際未來鑽石協會更直指，未來鑽石是由頂尖的技術創造出同樣的地底環境條件，培育出物理原子結構均與開採鑽石相同的鑽石。FTC美國聯邦貿易委員則說:”人造”一詞不適用Lab Grown Diamond，因為人造一詞通常被解釋為“人造假的”，事實上未來鑽石並不是假的，實驗室培育的鑽石就是真的鑽石，鑽石從此區分為“開採”和“培育”。





▲李奧納多狄卡皮歐關注環保議題，支持未來鑽石的發展。（圖／翻攝leonardodicaprio IG）

2012年於美國加州成立的Diamond Foundry，致力研發名為Lab Grown Diamond的未來鑽石，科學家在實驗室裡重塑地底環境，運用化學蒸氣沉積（CVD）技術，利用低壓礦囊、氣體、風能、太陽能與微波束培育鑽石裸礦，再接續開採鑽石相同的車工等製程，一顆真正鑽石於是誕生。生產過程碳排放量為零，不會破壞地球，獲得投身環保公益的李奧納多狄卡皮歐大力支持。

▲兩端鑲嵌不同車工鑽石的戒指相當時髦。

不僅李奧納多參與投資，美國股神巴菲特、Google創始投資人Andy Bechtolsheim、Twitter創始人Evan Clark Williams、Facebook聯合創始人Andrew McCollum等企業巨擘，都認同其環保概念，並看好未來鑽石親民價格的競爭力，紛紛加入投資陣容。未來鑽石(Lab grown diamond)，也可以說是”sustainably created diamond”近幾年不僅興起，還蔚為風潮，並受到美國好萊塢知名影星們的青睞。享受鑽石璀璨美麗又能保護地球環境永續的理念逐漸深築，未來鑽石正在撼動全球的奢侈品市場，引領著未來產業趨勢。

▲美國超模Lindsey Wixson也曾佩戴未來鑽石亮相。（圖／翻攝diamondfoundry IG）

▲「神力女超人」蓋兒賈多特耳際閃耀著未來鑽石耳環。（圖／翻攝diamondfoundry IG）

名人圈也吹起佩戴Diamond Foundry未來鑽石的風潮，包括美國超模Lindsey Wixson、「神力女超人」蓋兒賈多特（Gal Gadot）、英國女星艾瑪華森（Emma Watson）都市擁護者，艾瑪華森戴著未來鑽石珠寶表示：「是時候說真話和捍衛正確的東西了。」足見未來鑽石的理念和風潮已逐漸擴展。

▲英國女星艾瑪華森曾戴著未來鑽石表示：「是時候說真話和捍衛正確的東西了。」（圖／翻攝diamondfoundry IG）

未來鑽石與開採鑽石無異，均具有顏色、淨度、克拉與車工4C等級供挑選，Diamond Foundry提供超過40種車工鑽石，當中包括首度有冠部的公主切割鑽石；而價格更具優勢，30分鑽戒約2萬多元起，1克拉鑽戒則從12萬元至18萬元不等，款式從日常好搭配的單鑽鍊墜、滿鑽線戒、各式車工單鑽戒或時髦雙鑽戒均備。

▲Diamond Foundry提供超過40種車工鑽石供選擇。

▲鑲鑽線戒與單鑽戒可滿足準新人需求，亦可作為女性自我犒賞的禮物。

已是美國未來鑽石交流教育和發展中心（The International Grown Diamond Industry，簡稱IGDA）會員之一的JOY COLORi，不僅引進Diamond Foundry未來鑽石，從北部出發，日後更將推廣到中部和南部，以環保、時尚與親民價格，滿足女性對美鑽的渴望。

▲鑽石鍊墜是日常好搭配的生活珠寶。