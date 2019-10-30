辦公室久坐底妝卡粉、乾紋全現形？最佳解救法：保濕粉底＋噴霧

▲辦公室空調吹久了，肌膚缺水、底妝卡粉又顯紋。(圖／翻攝IG@thanks_kim)

記者張毓容／綜合報導

容易乾荒的秋冬到來，不只室外空氣乾，辦公室空調吹久了肌膚也好缺水，出門前畫好的透亮底妝一到下午，乾到脫皮、卡粉、乾紋現身樣樣來！需要久坐辦公室或常吹空調的女生，建議選擇保濕型粉底產品加上一罐保濕定妝噴霧，讓你不管外出或待在冷氣房妝容不卡關，工作再忙碌肌膚也不缺水！

▲媚比琳 FIT ME水光奇蹟粉底液，NT$400。(圖／品牌提供)



被眾多Dcard、PTT美妝版網友熱推為開架底妝王的媚比琳FIT ME，今年推出「保濕版」FIT ME水光奇蹟粉底液，添加豐富保濕成分，上妝的同時深度滋潤肌膚、潤澤肌底，超水感、高保濕，讓肌膚整天如吸飽水般潤澤。

▲媚點 粉嫩保濕礦物粉底霜，NT$330。(圖／品牌提供)



粉嫩保濕礦物粉底霜是媚點的經典人氣產品，質地柔滑好延展，並添加水溶性膠原蛋白、玻尿酸等保濕成份，可滋潤緊密貼合肌膚，使肌膚緊緻亮澤，同時有高保濕效果。

▲嬌蘭 24K純金光粉底液，30ml，NT$3,550。(圖／品牌提供)



嬌蘭24K純金光粉底液今年升級配方推出進化版，採用24K純金光雙面粒子，可在肌膚上創造出一層特別的光暈，一抹上立即擁有如貴婦般的「金」緻奶油肌，其輕盈水潤且延展性極佳的質地，能帶給肌膚24小時的保濕效果。

▲碧麗妃 蜷川実花聯名 極喚精靈超保濕精華噴霧，57ml，NT$750。(圖／品牌提供)



碧麗妃一次攜手兩大夢幻系霸主：蜷川實花和Hello Kitty推出聯名系列，其中極喚精靈超保濕精華噴霧添加保濕成分、綠茶萃取精華、天竺葵油等美容成分，可均勻潤澤肌膚並強化肌膚活力，一噴遠離疲憊肌、脫妝危機。

▲高絲蔻絲媚影 粉保濕定粧噴霧，80ml，NT$360。(圖／品牌提供)



今年在日本狂賣、已售出60萬瓶以上的高絲蔻絲媚影粉保濕定粧噴霧，可說是近來日本最夯的保濕定妝噴霧！添加定粧護膜成分，耐水耐皮脂，能確實守護臉上粧容，且添加保濕成分，可賦予肌膚水潤保濕感，並預防乾燥造成的脫妝問題。

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