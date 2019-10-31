「熬夜趕報告，肌膚還能那麼好！」　6個好氣色單品推薦

記者曾怡嘉 / 綜合報導

身為時髦大學生，化妝絕對一門讓你加分的必修課，像是前一天趕報告沒睡好，隔天又不想頂著黑眼圈上課，這時候只要兩步驟就能美美出門，好氣色不需要5分鐘就完成，自然散發的好氣色，讓人驚呼「你怎麼熬夜趕作業，皮膚還是那麼好」。

SOFINA 漾緁 控油瓷效妝前隔離乳進化版，25ml，350元。

適合易出汗及出油膚質使用，有效改善黏膩脫妝並長效控油持妝。用於妝前打底使用，修飾膚色不均，更能呈現明亮勻透好膚質。





CLIO 就是水嫩BB霜，30ml，390元。

保濕、防曬、潤色，一次到位! 添加多種植物萃取成分，呵護水嫩肌膚，SPF 30 PA++防曬係數，適合日常使用。

媚點 自然光感美肌BB霜，35g，340元。

5分鐘即可完成透亮自然粧感。有效遮飾毛孔、暗沉和斑點，打造肌理細緻粧感，適合需要快速完成素顏妝感的你。

VISEE 純真唇頰彩，280元。

兩用型唇頰作為頰彩使用時，能給予雙頰自然光澤，作為唇彩使用時，則可營造半霧面妝感。

CANMAKE 唇頰兩用霜，320元

半透明的凝膠質地，好推勻能呈現半透明粉潤效，用於雙頰可打造由內透出的好氣色。

kiss 完美持久微光粉底液，30g，600元。

能緊密貼合肌膚，強效抵禦汗水、皮脂，從內在協助肌膚油水平衡，讓肌膚維持清爽舒適，持久不脫妝。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App