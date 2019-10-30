星．上妝／《請融化我》元真兒眼妝藏秘密　霧化美唇讓人好想親

▲元真兒的五官很有個人特色，劇中彩妝根本是單眼皮女孩範本。（圖／翻攝tvN）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

男神池昌旭新劇《請融化我》收視率雖然差強人意，但跳脫鬆散的劇情，男女主角的顏值可說是相當有看頭，長相有如一股清流的女主角元真兒，雖然不是制式美女的長相，但她的巴掌臉和大單眼皮令人印象深刻，連劇中塗的每一款唇色都超勸敗。

女主角元真兒雖然不算是熟面孔，她在2015年以電影出道，直到2017年首次演出連續劇《只是相愛的關係》，就挑大樑擔任女主角，實力可說是不容小覷。

這次在《請融化我》和池昌旭配對，也是非常清新的組合，乍看第一眼並不是令人驚豔的那型，但卻越來越耐看。而她劇中的妝容重點放在雙眼和唇部，的自然棕色眼影，眼尾拉長大三角，增加雙眼深邃感，下眼皮輕輕掃過淺棕眼影，讓眼睛偷偷放大。

和雙眼皮比起，單眼皮眼妝其實更考驗技術，像是眼影一定得用霧面幫助眼皮消腫，亮片眼影別亂用，睫毛捲翹第一，重點放在眼中讓雙眼打開，而眼尾絕不要刷濃。挑選霧棕色眼影最安全，搭配眼下臥蠶，眼睛輪廓立刻放大兩倍。

元真兒劇中的唇色更是美到沒話說，像是粉霧橘、淺粉、乾燥玫瑰都很襯她的肌膚，唇彩和雙眼一樣都是選擇低調的霧面，唇緣盡量霧化不要有線條感，這樣看起來就減齡又自然。

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