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關穎兒子趴地扮101忠狗好無奈　庫伊拉女兒挑眉超有戲　

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▲▼ 關穎 。（圖／翻攝關穎IG）

▲關穎將CC扮成庫伊拉，兩個兒子扮101忠狗看起來超無奈。（圖／翻攝kwanterri IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

關穎辦兒童慶生趴與打理萬聖節造型的功力有目共睹，今年萬聖節又卯起來為3個寶貝換多套造型，但她表示家裡成員一年比一年多，卻一年比一年沒精力搞創意，3個姊弟根本不戴假髮與帶妝出門。當中101忠狗主題的裝扮仍獲得廖曉喬、林牧潔等好友盛讚，因為坐在地上的二兒子Phi Phi與趴在地上的小兒子DD扮忠狗，表情超無奈。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝關穎IG）

▲三姊弟扮成超級瑪利歐與黛西公主。

站在無奈小忠狗中間的大姊CC，則戴上假髮、畫上細細眉毛的反派庫伊拉，她挑著眉渾身是戲，對照兩個弟弟，畫面超有趣；三姊弟另一套是扮成超級瑪利歐與黛西公主，難度相對沒有101忠狗主題高。今關穎再加碼釋出Phi Phi變身剪刀手愛德華的造型，濃妝的Phi Phi一臉狀況外，呆萌樣很可愛。

▲▼ 關穎兒 。（圖／翻攝關穎IG）

▲Phi Phi變身剪刀手愛德華，一臉狀況外。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝關穎IG）

▲關穎家男丁扮籃球員、女生扮啦啦隊員，屬於大人、小孩都舒服輕鬆的裝扮。

而全家裝扮則選擇大人、小孩都舒服輕鬆的籃球員與啦啦隊主題，男丁們都穿籃球裝，關穎與女兒CC則扮成俏麗啦啦隊隊員，關穎的美腿實在太吸睛，被網友讚如少女，而她的萬聖節變裝創意更令人佩服，缺點子的爸媽可以列入參考了。

關鍵字：

關穎, 萬聖節
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