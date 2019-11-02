解決細軟髮易扁塌、髮量少問題　4款女星髮型範本蓬鬆、顯嫩又時髦

細軟髮雖然看起來髮質很好，但髮根容易扁塌，挑選髮型是處處受限制！先別氣餒，其實我們善用頭髮層次、剪出蓬鬆感，缺點也能變優勢！跟著女星PICK髮型，4款髮量少、細軟髮質適合的髮型推薦，善用臉型輪廓、剪髮技巧和飾品搭配，簡簡單單就是美人一枚！

髮型推薦1：層次鎖骨髮

鎖骨髮搭配層次剪，會讓頭頂看起來蓬鬆，而髮尾較薄、較碎，這樣由寬到窄的髮型可以有效增加視覺髮量，同時還有修飾臉型的效果唷！

好比說方臉、圓臉的女孩，就特別適合這款鎖骨髮型。弧度的層次頭髮可以修飾顴骨和下顎，整個人看起來減齡又不失女人味。

當然，如果想讓髮型畫龍點睛，也可以學習楊紫的各種編髮技巧。

好比說髮帶、側編髮、半馬尾，這幾款簡單的中長髮變化髮型是又甜又酷，最棒的是它完全不被髮量或長度受限，百變又可愛！

髮型推薦2：蛋捲髮

這種帶著微微捲度的蛋捲髮，可以說是遮肉臉髮型首選！隨性的自然波紋，既遮蓋住兩頰肉肉，又能增加頭髮厚度。

除了圓臉、鵝蛋臉適合，長臉女孩也非常推薦蛋捲髮唷！長臉女孩可以參考石原聰美的及肩長度，搭配上蛋捲的隨性波紋和深棕髮色，既修飾臉型又充滿溫柔、知性感，十分耐看！

髮型推薦3：復古羊毛捲髮

說到復古羊毛捲，最經典的代表肯定是《奶酪陷阱》裡金高銀的那頭捲髮啦！從頭頂開始小而密的捲髮，毛茸茸的樣子超軟萌，搭配上太妃糖髮色，讓人忍不住想抱進懷裡揉一揉～

羊毛捲不一定要長髮，蔡依林的隨性短髮也很有個性！但編覺得還有一點特別關鍵，那就是「飾品」。因為羊毛捲的捲度非常大，雖然很顯臉小但也容易讓五官失焦，因此透過「垂墜式、鑽飾」的耳環，更能讓注意力聚焦在臉蛋上，整體造型也是再加分！

髮型推薦4：露耳短髮

最後髮量少的女孩，也非常值得一試「露耳短髮」唷！經典女星範本自然少不了桂綸鎂和周冬雨！

露耳短髮乾淨俐落，更容易凸顯臉型優勢，同時也不會搶走五官的風頭，讓臉看起來非常精緻。

這種短髮的剪髮要點在於「頭頂要蓬、髮尾順著臉型打薄」，在隨著不同飾品、造型搭配，時而幹練，時而古靈精怪，看上去空靈又顯嫩。

看完以上四種髮型，可千萬別再覺得髮量少、細軟髮是缺點囉～跟著女星PICK髮型，善用臉型輪廓、剪髮技巧和飾品搭配，簡簡單單就能當美人一枚呀！

文／美人圈 圖／翻攝自微博@辛芷蕾工作室、@楊紫、@周冬雨、IG@satomisquad、@jolin_cai、@lunmei、@zhoudongyu、《奶酪陷阱》

【延伸閱讀】

短髮剪錯小心變肉餅臉！韓妞「瘦臉短髮」技巧公開，根據「下巴形狀」選短髮髮型，秒變巴掌臉！(beauty美人圈)

楊紫、秀智、Lulu髮帶髮型可愛又甜美！跟著女星pick髮帶造型，加碼初學者好上手「髮帶」戴法教學！(beauty美人圈)

《親愛的熱愛的》佟年短髮甜度破表！五款楊紫夏日編髮造型公開，最後一款更是長髮、短髮都能駕馭！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

