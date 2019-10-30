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石原聰美逆齡亮相東京電影節！「低調全身黑」下秒甜笑粉絲暴動

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▲石原聰美。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

▲石原聰美現身東京電影節引發討論。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

記者鮑璿安／外電報導

日本女神石原聰美清新氣質擄獲大批粉絲，近日亮相東京電影節，甜美氣質的她難得換上VALENTINO黑裙，即便全身密不透風包緊緊，單憑嘴上的紅唇和招牌甜笑，還是瞬間紅到海外登上熱搜。

▲石原聰美。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

▲石原聰美。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

▲石原聰美換上VALENTINO黑色長裙彰顯優雅氣質。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

東京電影節正火熱進行中，女神石原聰美於30日亮相會場，不同於以往選擇了全身黑的VALENTINO長裙散發優雅氣質，簡約和精緻度讓人難以離開視線，為了增添層次感，石原聰美系上了金色粗腰帶加以點綴，裙子整體的柔順剪裁搭配上寬鬆衣袖，在舉手投足之間都翩翩起舞，立領設計也讓石原聰美的臉蛋更為精緻。

▲石原聰美。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

▲石原聰美。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

▲石原聰美逆齡空氣瀏海甜度破表。（圖／翻攝自微博、IG@ishiharasatomi_pictures）

石原聰美綁起氣質長馬尾，梳著招牌空氣瀏海，打造逆齡少女感，整體妝容清淡，將好膚質展露無遺，唯獨一抹鮮艷的紅唇，再次讓甜美笑容融化粉絲，石原時而揮手向粉絲致意時而害羞低頭。畫面一公開也引發網友熱議，「真的是32歲嗎？」、「太好看了」、「石原真的不會老。」

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關鍵字：

東京電影節, 石原里美, 石原聰美, 日本, VALENTINO
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