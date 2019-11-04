忽冷忽熱，就靠「大地色」層次穿搭營造秋意！套裝搭配方便、有個性

隨著天氣的逐漸轉涼，也讓人感受到了秋日接近的腳步。是時候該整理起炎夏的服裝，開始準備略有厚度的衣著迎接下個季節的到來。但秋天不穩定的天氣常常讓人手足無措，時而高溫又驟然轉涼也總是讓人不知道衣服該怎麼穿比較好。

比起一件就很保暖的單品，秋天就要善用多層次的技巧來完成穿搭。除此之外，在配色上選擇大地色彩的搭配也能為造型帶出溫暖的意象，同時也能輕鬆穿搭出不易失誤的多層次造型。還在為換季衣著困擾的話，不妨就趕緊參閱最新一季的日本店員穿搭來為新季節造型增添靈感度吧。

大地色短褲套裝

最簡單就能完成的時髦穿搭當然不能錯過了套裝式的單品！成套的造型帶點老派的風格，卻也是展演流行度的關鍵衣著。還是偶爾會感到悶熱的早秋，就以短褲的套裝穿搭出俏皮可愛的印象。

大地色燈心絨套裝

除了延伸至西裝的套裝裝扮，以同色彩同材質的上下身單品穿搭也是另一種成套式的穿搭方式。選擇燈心絨面料的衣著可以讓造型飄逸出秋日的季節感受，廓型的襯衫與寬褲也讓整體營造出日系的街頭風格。

大地色寬鬆街頭感

總是以棕色調完成穿搭，擔心造型的辨識度不是那麼高嗎？選擇帶有綠色元素的單品就可以讓大地色造型的特色度大幅提高。寬鬆開襟的襯衫剪裁讓休閒質感中又能保有淑女感氣質，再搭配上拖鞋穿搭還能營造出別有個性的慵懶風情。

大地色休閒層次

長版 Tee 的熱潮不因夏天的遠去而離開，即使到了冬天換上長袖的款式也可以持續展演出流行感。而還不是那麼寒冷的秋日，不妨就沿用短袖款，只要再加上同屬大地色系的單品一同穿搭就能完成理想的多層次造型。

大地色印花層次

多層次除了運用層疊式的方式穿搭之外，印花類型的單品也為造型展演出豐富感。上衣的部分已經利用了背心等衣著創造出層次度的話，下身就可以選搭佩斯里花紋 ( 變形蟲圖騰 ) 來讓聚焦出造型的特色所在。

大地色編織層次

作為多層次衣著的新手時，如何用最簡單的方式營造出層次感就是成功穿搭的訣竅。除了上述的印花單品，編織、抽鬚等設計也是能輕鬆打造出層次印象的衣著選擇。或是簡單地在上衣外多穿件襯衫也能為造型快速加分。

大地色百褶多層次

百褶長裙是一款每到秋天著用人數就會直線上升的單品！打褶的設計即使只用簡單的 T-shirt 搭配也能呈現出理想的造型度。若單一大地色彩的衣著感到不夠豐富的話，再信手拈來一件格紋襯衫就能完成多層次衣著。

Photo : PAL CLOSET

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