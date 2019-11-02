想當質感小姐先選對4單品　韓系雜貨讓提袋、手機殼全變小清新

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@depound、depound.com

韓系簡約質感風格很流行，不管是穿搭、咖啡廳裝潢到生活雜物都不例外，如果喜歡這種風格，快來認識韓國生活品牌depound。這個品牌有出帆布袋、手機殼、服飾與各式生活雜貨，米白、杏色等柔和色彩，搭配英文字的簡單設計，讓他們的產品都有清新文青風。

#手提袋

depound有推出多款手提袋，有簡約造型的帆布包、托特包，還有毛料材質的手提咖啡包。顏色低調但具質感，與各色服飾都能完美配合，超級百搭。

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#布掛曆

除了袋子，還有杯子、香氛、野餐布等生活雜貨，將自然舒適的風格融入生活用品中。其中有一款布掛曆超級美！將年曆印在布材質上，偏黃的色澤有懷舊復古感，布比紙厚一點，看起來更有質感～上面還可以用可愛貼紙標記重要的日子，好想買來寫下2020整年的計畫。

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#手機殼

要讓整體風格一致，除了服裝、包包，手機殼更是不可或缺的配件。一樣要走小清新風，可以用這款淡色手機殼，有四種顏色可以選，都是淡淡的粉嫩色系，上面印有白色英文字，設計簡單美觀。

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#服飾

雖是以生活雜貨為主，depound同樣有出服飾系列。快要入冬很適合用一整套的帽子、圍巾、手套，還有同色系的大學T和櫬衫。

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除了depound，韓國還有許多清新文青風的生活品牌。文創品牌PPP studio有出很多帆布袋、手機殼、手帳本等雜貨。設計風格簡約但帶有童趣，會用鮮豔的色塊搭配簡單的塗鴉，隨手一畫的風格隨性可愛，同樣讓人想擁有。