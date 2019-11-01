全球9大最有價值奢侈品牌　LV市值9660億元坐穩龍頭寶座

編輯／Duke

近年來奢侈業與零售業的成長速度驚人，目前已經連續2年超越科技業成為成長最快的產業，其中，Louis Vuitton（LV）更以美金322億元（約台幣9,660億元）的市值，持續霸占著奢侈業與零售業的冠軍寶座，而Chanel則是以美金221億元（約台幣6,630億元）的市值緊追在後。

▲Louis Vuitton與Chanel分占奢侈業與零售業的前2名。（圖／翻攝自IG@louisvuitton、@chanelofficial）

根據品牌諮詢公司Interbrand近日揭曉的「2019 TOP 100全球最有價值品牌」中， Louis Vuitton以年增長率14％，市值美金322億元奪得冠軍寶座，而隸屬於開雲集團（Kering）的Gucci則是成長最高的奢侈品牌，年增長率達到驚人的23％。另外，Louis Vuitton還於美國德州增設了全新的皮件工廠，以因應顧客對皮件需求的增加。

▲Gucci成為成長最高的奢侈品牌，其年增長率達到驚人的23％。（圖／翻攝自IG@gucci）

▲Louis Vuitton於美國德州增設全新的皮件工廠，以因應顧客對皮件需求的增加。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

然而，緊追在Louis Vuitton、Chanel之後的，則是Hermès，其市值達到美金179億元（約台幣5,370億元），而奢侈品牌成長率最高的Gucci，市值也有美金159億元（約台幣4,770億元），後續的排名則為Cartier、Dior、Tiffany＆Co.、Burberry以及Prada。

▲完整的榜單排名。（圖／翻攝自Interbrand）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App