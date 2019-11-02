「寬褲」也要換季！掌握秋冬流行重點，從花紋、材質下手更時髦

一整年都適合著用，百搭的寬褲造型一試過就會讓人深深著迷。寬版的剪裁可以有效修飾在意的腿部線條，而廓型的衣著感也正符合現今的流行趨勢，令人愛不釋手的寬褲魅力便是在此。雖然說一件寬褲就能讓時髦度與輕鬆感一應具全，但當季節轉換時還是要選擇呼應季節感的款式，才能讓寬褲的穿搭樣貌也能有所變化。

從輕薄感衣著的夏季要轉為秋冬時節，寬褲的款式在選擇上有那些值得注目的重點呢？從最基本的季節花色到材質選用，參考以下日本女生的寬褲穿搭來為換季後的造型做好準備。

格紋寬褲

換季感最明顯的造型就是從花色單品下手，而格紋又正好是秋冬中最能感受到季節感的首選花色。只要將格紋寬褲加進造型裡就可以營造出衣著焦點，不管是以簡約單色的上衣搭配，還是搭配上同屬經典的丹寧外套都能完成一套理想的秋冬穿搭。

牛仔寬褲

提及一年四季中皆可穿搭的款式，除了寬褲單品之外，另一個不受季節影響的就是牛仔長褲了。百搭又不退流行的牛仔褲款雖說隨時都可以展演出時髦印象，但在今年入秋之後不妨選擇特別寬版的設計，簡單搭配就能擁有搶眼造型。

燈芯絨寬褲

隨著復古潮流的當道，近年來每逢秋冬兩季一定會出現的材質就非燈芯絨莫屬。依據燈芯絨的線條寬度差異所表現的衣著個性也有所不同。然而本季在挑選時不僅可以挑選合適的燈芯絨線條，色彩上大地色系雖說是必備款，但跳脫基本色調的彩度也是不錯的選擇。

羅紋針織寬褲

去年開始就已經大大流行的羅紋針織褲款，今年這個熱潮也尚未減退。針織材質的慵懶感搭配上休閒服裝即能展演出高分的時尚度。選擇淺色的羅紋針織長褲能讓衣著擁有清新好感，而利用具季節感的楓葉色彩也能詮釋出輕鬆的女人味印象。

緞面寬褲

緞面材質的單品也在今年秋冬宣告回歸，滑面的布料隨著角度的不同會透露出獨有的光澤效果是緞面製品最令人玩味之處。不敢挑戰彩度太過搶眼的款式的話，可以先從大地色調開始，曖曖內含光的緞面光澤讓穿搭的洗鍊質感呼之欲出。

Photo : BAYCREW'S

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