髮型師親授電棒捲髮3技巧　波紋自然持久，對稱不尷尬

電棒捲燙捲最讓人頭疼的，是每當我們燙好左邊、右邊就直掉了，等全部燙完後不但捲度不一致，還不持久，根本做白工！南韓髮型師這邊就教大家「3點燙捲」技巧，透過分層燙髮與手抓捲度，簡簡單單就能有唯美大波浪，波紋更自然、捲度超持久！

＃電棒捲燙「長髮」技巧：

STEP1：頭髮分區



特別是長髮髮型，如果直接燙捲，會容易讓捲度不均勻，也比較容易直掉。為了讓捲度銜接更自然，我們可以先將長髮分「上、下側左與右」3個區域，這樣除了可以燙到比較內側細節的頭髮，也能讓燙髮捲度高度一致，避免燙完左邊高、右邊低的窘境。

STEP2：「由下層到上層」燙髮

接著，我們先從下側頭髮開始燙捲。因為台灣天氣較潮濕，容易影響捲度大小與持久力，因此在電棒捲的選擇上建議可以選小一號（萬用大小25mm，但細軟髮質可以嘗試19mm唷！）

TIPS：頭髮HOLD一下～捲度更漂亮！

這個步驟是創造漂亮捲度的關鍵！電棒捲燙好後，不要馬上把捲度拉開，用手心Hold住一下～等頭髮涼後再自然放下。

至於頭髮要內捲還是外捲，順手即可。另外，想讓捲度更持久，除了放在手心等待，也可以稍微捏一下，幫助捲度定型。

把下層頭髮都燙好後，再來捲上層頭髮。特別注意的是，上層捲髮捲的高度相比下層較高，停留時間也要比較久，好比說若下層頭髮都是電棒捲繞一圈，那麼上層就要繞兩圈。

STEP3：調整波紋、定型！

全部燙完後，把三個橡皮筋圈都鬆開，並用手指縫當梳子梳順捲髮（用手梳頭比較不會影響捲度唷！）爾後選用定型髮蠟，取一粒綠豆大小手心搓熱勻開，幫捲度做定型。

這樣超漂亮的韓系大波浪髮型就完成囉～

>>影片可以看髮型師示範唷！

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＃電棒捲燙「中短髮」技巧：



STEP1：頭髮分區



第一步驟同樣是先幫頭髮分區。但不同於長髮的分區方式，中長髮甚至短髮因為頭髮重量較輕，追求的感覺在蓬鬆感，所以建議將頭髮「上層分兩束馬尾」，來做比較完整的燙髮。

STEP2：「由內層到外層」燙髮

燙髮時，也是先燙下層、再燙上層。電棒捲的尺寸建議選擇較小的19mm，向內繞一圈燙捲。

別忘了稍微捏一下、定型捲度！

STEP2：髮型調整、定型！

燙完後把髮圈都鬆開，要先從「頭髮內側往外」來調整捲度、抓出蓬鬆感，再用指縫梳順髮型。

TIPS：「噴霧」定型，捲度超蓬鬆～



定型產品推薦用「噴霧」質地，這樣既能維持頭髮鬆度，又能避免因髮品的重量、太黏稠影響到捲度，讓髮尾弧度太快被拉直。

看完髮型師親授「3點燙捲」技巧，會發現電棒捲其實不困難！長髮實際操作後，大約5分鐘就能做出韓妞的浪漫波浪～ 從今天開始就讓我們告別睡醒的亂翹髮型，用漂亮捲度迎接每一天吧！

>>影片可以看髮型師示範唷！

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文／美人圈 圖／翻攝自IG@chahong.review_official

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