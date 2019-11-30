Fun・聖誕／微醺必備5款「節慶調酒」！奶酒可可美翻、 肉桂托迪還能美容

▲5款聖誕節氛圍調酒，不僅美觀還好喝。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／專題報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

聖誕節最不能少的除了禮物，就是酒精了！《ETFASHION》針對喜歡微醺的你，找來了5款女生也會愛的聖誕主題調酒，現在筆記下來，把家變成餐酒館不是問題。

# 貝禮詩奶酒熱可可

▲貝禮詩奶酒屬於鮮奶油以及威士忌結合的妹酒。（圖／翻攝自unsplash）

首先入門款提供給喜愛微醺的你，貝禮詩奶酒屬於鮮奶油以及威士忌結合的妹酒，在口感上香甜順滑許多，所以適合搭配像是熱可可、奶茶等飲品，女生普遍接受度也較高。做法上只要將可可粉加熱，倒入些許牛奶，再依個人酒量調整貝禮詩奶酒，最後一步直接入口，就大功告成了。

# 薑餅人拿鐵馬丁尼

▲可愛薑餅人、肉桂融入馬丁尼中。（圖／翻攝自unsplash）

想要有聖誕節氣氛少不了可愛薑餅人，其實也能加入馬丁尼中作為提味食材，在伏特加和苦艾酒的基礎上，加入適量薑餅糖漿、肉桂、拿鐵，喝下去不僅有薑汁的火熱感，也能感受到肉桂香氣，是一款口感相當豐富的調酒。

#伯爵茶琴酒

▲伯爵茶香氣與杜松子清香的琴酒非常搭配。（圖／翻攝自unsplash）

伯爵茶獨特的香氣非常適合與杜松子清香、藥草香的琴酒做搭配，濃而不烈十分符合聖誕節氣息，同時熱乎乎的感覺更增添了暖意，如果擔心整體口感過於濃郁，也可以加入檸檬片提味。或是同樣以伯爵茶做底，加入煙燻味的波本威士忌混合，也是很好的選擇。

#白巧克力薄荷馬丁尼

▲白巧克力薄荷馬丁尼還可以加入碎糖果點綴。（圖／翻攝自unsplash）

白巧克力絕對是女孩們的最愛，同時雪白造型也很適合成為聖誕節飲酒，這邊建議融化巧克力之後，加入鮮奶油攪拌，最後用白朗姆或伏特加5-7oz提味，害怕苦味的也可以放點碎糖果點綴味道和視覺效果。

# 肉桂熱托迪

▲「hot toddy」（熱托迪）有美容效果，女孩們快喝起來。（圖／翻攝自unsplash）

「hot toddy」（熱托迪）不僅有暖身效果，據說還能兼具美容，它是用熱水、檸檬汁和糖調和而成的雞尾酒，因應聖誕節也可以加入肉桂、巧克力糖漿調味，口感上更加甜蜜適合入口，一定要試試看。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App