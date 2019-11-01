生活工場雙11推「加11元多一件」　電動沙發下殺4.3折

▲生活工場雙11推促銷，大理石餐具加11元就多一件。（圖／生活工場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

11月最大促銷關鍵字除了SOGO周年慶開跑，還有11／11的「雙11」促銷，居家業者生活工場先佈局，即起推出「加11元多一件」、「2件合購111元」等優惠，商品涵蓋生活小物、餐廚用具、趣味椅凳等，連大型傢俱也有優惠價，近期熱門的電動沙發直接下殺4.3折。

▲大理石花紋的矽膠餐具，以清新質感外型受到歡迎。

繼9月周年慶之後，生活工場在11月推出第二波年末優惠，適逢近起年熱門的購物日11／11將到來，也以此為主題推出折扣，打出多項熱門商品加11元多一件優惠，活動期間從即日起至11／17止。

如針對兒童的QQ鐵桶收納椅系列，鐵製材質不易變形，還能收納物品，原價1,250元，特價兩件1,261元；食尚大理石紋多功能組，以大理石外觀的矽膠，設計鍋鏟、湯勺與餐具，原價450元起，特價兩件只要461元。

▲筷匙收納盒2入組。

而受到不少持家媽媽喜愛的實用商品，也推出2件111元的促銷方案，如筷匙收納盒2入組，盒內寬度可自由調整，大小尺寸的用具皆可擺放，讓抽屜內的收納更便利整齊，原價149元，特價111元；安放在櫥櫃中的櫥櫃置物架2入組，可互相堆疊，提供兩種腳架高度自由替換，原價179元，特價111元帶回家。

▲櫥櫃置物架2入組。

此外還加碼熱門家具單品優惠，像是尊榮爵士電動功能沙發，霸氣可由坐姿變換成躺椅姿勢，部分款式還附加前傾功能，讓年長者起身不用費力氣，推出單人、雙人及三人座規格，讓民眾自由選擇，原價35,000元起，特價15,111元，等同下殺4.3折。

▲尊榮爵士電動功能沙發。

另一空氣清淨機品牌Blueair，也推出旗下BLUE PURE 231雙11促銷優惠，原價16,999元，11／14前推出優惠價8,999元。

▲Blueair BLUE PURE 231空氣清淨機。