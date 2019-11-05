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健身前先做4組「暖身運動」！只要伸展5分鐘燃脂率大增、線條更美

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運動累得要死、燃脂率卻不高？快看看南韓教練公開的運動前「暖身運動」，在運動前做一組簡單的暖身運動，不僅可以幫助暖身、讓身體肌肉先充分伸展，還可以讓後續燃脂率大增，運動前快試試看吧！

▲運動前燃脂。（圖／美人圈）

＃燃脂「暖身運動」1：平舉深蹲

 -10秒為一組，一次3組

先將雙腳打開約比肩寬、做出深蹲姿勢，再將雙手平舉，注意大腿盡量蹲低至平行地面、雙手平舉不可以彎曲。

▲運動前燃脂。（圖／美人圈）

＃燃脂「暖身運動」2：波比跳

-10次為一組，一次3組

開始動作時，先蹲在地面上並以雙手撐地，接著將雙腳往後跳、使身體呈現像是棒式的姿勢（腿可以屈膝），再將雙腳往回跳至起始動作，其實這個波比跳單做也可以訓練到很多核心部位，只是這邊是簡化的暖身動作而已。

▲運動前燃脂。（圖／美人圈）

＃燃脂「暖身運動」3：登山者式

-10次為一組，一次3組

先以棒式平趴在地面，接著將一隻腳往對向屈膝、並帶動到腹部及臀部。

▲運動前燃脂。（圖／美人圈）

＃燃脂「暖身運動」4：單腳硬舉

-10次為一組，一次3組（單邊）

起始動作是將右手向前、左手及右腿都盡量向後伸展，接著將右手及右腿收回、並做出屈膝向上抬腿的姿勢，左手則單舉向上，注意整個過程左腿皆維持在同一定點沒有變化，動作可能有點複雜、可以看動圖比較好理解。

▲運動前燃脂。（圖／美人圈）

接著換邊一樣再重複一次，其實都是連貫的動作、習慣之後就會非常好上手。

▲運動前燃脂。（圖／美人圈）

以上4組動作就是韓國教練建議可以在運動前做的暖身運動，不僅可以幫助身體伸展、還可以讓後續動燃脂率大增，下次運動前也不要忘記先花5分鐘做做看喔！

>>最後附上完整影片

文／美人圈　圖、影／翻攝自살롱드핏언니들,리얼바디토크

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

運動, 健身, 瘦身, 燃脂, 減肥, 暖身
fashion.net

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