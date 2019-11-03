打造自然碎髮關鍵在「先夾後綁」　氣質低馬尾、低包頭超詳細教學

韓妞喜歡綁低馬尾、低包包頭，這種低馬尾或低包頭綁不好很老氣，但是綁得好就很隨性，秋冬圍圍巾或是穿大衣也超適合！一起看看髮型師超簡單的先夾後綁技巧，讓兩側的碎髮弧度超自然！

＃低包頭綁法step1：耳旁夾起夾子、再夾起頭髮



綁馬尾之前，髮型師技巧就是先用夾子把耳旁的頭髮夾起來，先夾後綁會讓碎髮更自然！

夾起頭髮之後再用一般的髮圈將頭髮綁起來，綁完之後可以先微調一下鬆緊度，接著再將夾子取下。

將夾子取下之後，碎髮就已經出現自然的弧度與比例了，之後可以再稍微抓鬆頭頂的髮絲、會更蓬鬆自然！如果只是想綁低馬尾，可以到這步驟就好，但是想綁出韓妞的隨性低包頭的話、就接著往下看！

＃低包頭綁法step2：打結式包包頭

跟一般直接捲上去或是綁辮子不一樣，這邊髮型師示範的是打結式的包包頭綁法，先將頭髮分成兩束，再直接打一個單結並將頭髮收緊。

將剩餘的髮絲往上繞在髮圈處、再用小黑夾固定即可。

＃低包頭綁法step3：調整頭頂蓬鬆感，完成

最後可以再稍微調整一下頭頂、耳際兩側的碎髮，讓整個包包頭更隨性自然，這樣就完成了！

看一下夾子夾住的效果，不會太刻意、也不會太鬆往下掉，整個弧度變得超隨性超美，多了一隻夾子就有這種感覺，下次綁頭髮之前不要忘記試試看！

>>附上完整影片教學

在 Instagram 查看這則貼文 인우쌤 청담동미용실 르솝 복구펌 엘리자벳펌 빌드펌（@inwooxx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 22 日 下午 6:02 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自IG@inwooxx

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