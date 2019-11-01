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亮･珠寶／Tiffany大膽說「這不是你祖母的珍珠」　串鍊結超酷

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▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany推出個性珍珠珠寶，與T系列珠寶、腕錶都能混搭。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珍珠與溫潤、優雅等形容詞有深刻連結，但近年來設計更為摩登，完全顛覆人們對珍珠的既定印象。Tiffany & Co.硬派風格的HardWear系列首次推出珍珠款式，品牌於IG開宗明義說「誰說珍珠一定要很正式」、「這不是你祖母的珍珠」，搖滾風鍊結串上珍珠，超酷的！

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠項鍊（上）未定價，手鍊57,000元。

Tiffany HardWear系列以古典珍藏庫中1971年的中性設計手環為靈感，大量運用金屬打造金屬鍊結，搭配鎖頭或圓球點綴，展現冷冽工業風，上市以來深受時尚男、女喜愛，特別是男星如蕭敬騰、羅志祥都曾在表演上戴此系列上陣。

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany HardWear 純銀珍珠項鍊（上）72,000元，手鍊30,500元。

全新的Hardwear珍珠系列，以純銀打造核心的金屬鍊結，但每小段都串上珍珠，展現衝突美感，款式包括項鍊、耳環與手鍊，可與Tiffany既有的T系列混搭；貴氣版本的18K金或玫瑰金款，則以圓潤線條環繞南洋珠。

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany HardWear 純銀珍珠鍊墜（由左至右）21,000元，戒指21,000元、耳環24,500元。

關於個性的珍珠設計，絕不會忘記服裝設計師Thakoon Panichugul為日本珠寶品牌TASAKI創作的danger系列，取自食肉植物補食獵物的靈活姿態，讓珍珠搭配尖銳的貴金屬利齒，危險而美麗的樣貌，再度勾起時尚迷選購珍珠的慾望，今年秋冬再添10件新款；此外，他也以金屬鍊環為主題，推出全新fine links系列，珍珠走入日常穿搭，再自然也不過了。

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲模特兒戴TASAKI danger珍珠黃K金耳環（下）成對53,700元，耳夾77,200元（單只）。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／品牌提供）▲▼Tiffany,TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲TASAKI danger 珍珠黃K金項鍊（左）60,400元，fine links 鑽石珍珠黃K金項鍊97,400元。

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關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., 珍珠, TASAKI
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