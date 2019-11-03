舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　

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來自巴黎的Christophe Guinet，從小就對植物世界充滿好奇與興趣，所以長大後便從事了相關行業，因此他也被稱為Mr. Plant（植物先生）。近日，Christophe Guinet利用自身善長的種植藝術，以5雙Nike舊鞋為主題，推出了名為「Sneakerium」的計畫。

▲Christophe Guinet推出了名為「Sneakerium」的計畫。（圖／翻攝自IG@monsieur_plant）

由於Christophe Guinet希望能夠透過他的作品，提高大眾對於廢物回收的認識，而「Sneakerium」計畫正是他近期的最新作品，其中，該系列包括5雙不同款式的Nike舊鞋，而每款球鞋皆放置於不同的水族箱裡，同時搭配不同品種的植物以達到培育與回收的理念，另外，Christophe Guinet也表示，每個水族箱都有獨特的藝術設計，例如將鞋帶顏色與背景、植物相互匹配。

▲運用5款舊的Nike球鞋搭配不同品種的植物以達到培育與回收的理念。（圖／翻攝自Mr. Plant）

此外，Christophe Guinet不只用球鞋創作藝術，先前他也利用舊款的iMac、Macintosh Classic以及黑膠唱盤打造讓人讚嘆不已的作品，因為將舊有的物品煥然一新是他的專長，同時也是他所致力提倡的回收理念。

▲利用舊款的iMac、Macintosh Classic打造讓人讚嘆不已的作品。（圖／翻攝自IG@monsieur_plant）

在 Instagram 查看這則貼文 Monsieur Plant（@monsieur_plant）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 17 日 上午 2:34 張貼

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