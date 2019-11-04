小框墨鏡怎麼挑才不搞笑？ 3種款式最吸睛　超模貝拉、宣美也愛戴

編輯／Emily

想讓穿搭時尚有型，墨鏡是個好用的配件。比起大大的遮陽墨鏡，小框墨鏡更能顯得個性時髦，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、韓星宣美…都常常戴。想要學明星戴來耍酷一下，要怎麼挑才不會看起來很搞笑呢？小框墨鏡可不是都一樣，根據鏡片形狀，有3種常見款式可以挑。

▲韓星宣美、超模貝拉哈蒂德愛戴小框墨鏡。（圖／翻攝自IG@miyayeah、@bellahadid）

#橢圓形墨鏡

橢圓形鏡片是小框墨鏡常見的款式，戴起來超有復古感！通常鏡框是金屬材質，搭配薄薄的有色鏡片，雖然鏡片小到遮不住眼睛，但拿來做造型最合適。

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#長方形墨鏡

不想顯得太過張揚，可以選擇相對好駕馭的長方型鏡片墨鏡。墨鏡形狀不會太突出，鏡框有塑膠框也有金屬框，不同鏡框能呈現不同的風格。還是想要有亮點的話，可以選擇有花樣的款式，像玳瑁紋或鑲鑽都很吸睛。

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在 Instagram 查看這則貼文 Danielle Guizio • NYC（@danielleguizio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 25 日 上午 11:37 張貼

#貓眼墨鏡

想要最前衛顯眼的款式，就要挑貓眼墨鏡。兩端尖尖翹起的鏡片，能夠替臉增加角度，修飾各種臉型。墨鏡造型設計很時尚，戴起來潮度大增！不要正正的戴著，將它拉低垂放在鼻尖上，還能營造厭世感～

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下次想要穿出潮流個性風的時候，不妨嘗試看看小框墨鏡，戴起來畫龍點睛，讓你的整體造型更時髦。

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