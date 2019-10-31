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日雜《幼稚園》超狂附錄大人搶著要！自製扭蛋機、提款機100％神還原太可愛

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編輯／JJ　圖／翻攝自sho.jp、Twitter@youchien_hensyu

現代的紙本雜誌要存活下去並不容易，大部分的人更習慣在網路上獲取免費資訊，所以像是日本的雜誌，除了內容之外，更把賣點放在隨書附贈的「附錄」上！時尚、女生的雜誌就會附贈一些化妝、保養小樣，或是小包款式，但這本為小朋友設計的《幼稚園》雜誌，超狂、超好玩的附錄可是連大人們都搶著要！

＃12月號：巧克力冰淇淋扭蛋機

《幼稚園》雜誌會在每月初發行下個月號，像是11月4日將發行的12月號，這次主打的附錄就是這款「巧克力冰淇淋扭蛋機」～

《幼稚園》雜誌的附錄玩具，全都是「紙製」，通通必須自己DIY，以達到讓小朋友們在玩樂中學習的目的，組裝的方式不算太簡單，對小朋友們很有挑戰，就連大人們完成後的成就感也很大！

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

＃11月號：晴空塔套圈圈

這種親自動手做的小玩具最能增進親子之間的感情，許多部落客、YouTuber還會特地買來自己DIY，就連大人也玩得不亦樂乎。

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

▲這組晴空塔造型的套圈圈深受小朋友們的喜愛。（圖／翻攝自Twitter@kai4512）

＃10月號：小汽車模型組

就連大人們也會為之瘋狂的小汽車模型，小朋友們可以在迷你版「日產 Fairlady Z」跑車上畫上專屬圖案，還附贈紙製的展示櫃，看起來超氣派，完全可以當作一項收藏品。

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

＃9月號：ATM提款機

小時候大家也很喜歡用收銀機、計算機等機器來玩扮家家酒吧？小朋友們對於平常不能碰的會更有興趣，所以這台等比例縮小的ATM特別受到歡迎！所有細節都十分真實，而且還可以吸入、吐出鈔票呢！

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

▲雖是兒童雜誌的附錄，但是連大人都被驚豔。（圖／翻攝自Twitter@JinKatagiri_now）

＃8月號：寶可夢射擊遊戲

先前也與寶可夢新推出的電影合作，推出了「寶可夢射擊遊戲組」，組裝完成後將旋轉台插上電，這些紙製的神奇寶貝標靶就會隨之旋轉，接著就要用紙製小手槍裝上橡皮筋，一個一個將目標擊落，尤其是小男孩們對這種遊戲總是愛不釋手！

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

＃7月號：冰淇淋甜筒販賣機

其實這些小模型的組裝原理都不難，但是完成後還能夠與之互動，是《幼稚園》雜誌這麼受歡迎的原因之一，熱銷的程度還曾經創下3日內緊急再版的紀錄！能夠享受製作的過程與結果，擺著可愛又好玩，偶爾重拾童心也是一種幸福～

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

▲日本幼稚園雜誌超狂附錄。（圖／翻攝自小學館Twitter、官網）

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關鍵字：

日本, 雜誌, 幼稚園, 附錄, 玩具, 模型
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