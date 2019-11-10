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中永和4間巷弄系咖啡廳推薦　隱藏點心超美味，週末就來放鬆充電

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這次儂編的咖啡地圖要帶大家去哪裡呢？就決定帶大家去永安市場捷運站附近，除了可以在老市場裡找到美食，那附近也出現了形形色色的咖啡廳，重點是這些咖啡廳不是只賣你咖啡，隱藏美味真的是好吃到一塌糊塗，話不多說，一定得把這幾家收進你的探訪名單裡。

《招金GABi》

▲▼ 中永和咖啡廳推薦！永安市場4家巷弄系咖啡廳偷偷來場週末充電。（圖／Bella儂儂提供）

貓奴控一定要去朝聖的可愛咖啡廳《招金GABi》！可愛的店名叫做「招金」，是不是很像台語的「走鐘」呢？對流浪貓非常友善的老闆，自己一個人獨力扶養了四隻喵星人，偶爾來店裡還可以看到他們懶散地躺在角落，真想去揉揉他們可愛的肉掌。

▲▼ 中永和咖啡廳推薦！永安市場4家巷弄系咖啡廳偷偷來場週末充電。（圖／Bella儂儂提供）

一定要提一下他們家的「玫瑰拿鐵」，香醇濃烈的拿鐵咖啡撒上玫瑰花瓣，有夠羅曼蒂克！口味溫醇帶點甜香，這是儂編喝過最無違和的「玫瑰拿鐵」！到咖啡廳會有個困擾，就是沒什麼食物可以吃，只能偶爾吃點甜點止餓，卻不能填飽肚子。不過「招金GABi」有賣辣牛奶泡菜起司鍋、手工水餃（原味、蔬菜兩種口味）等主食，辣牛奶泡菜起司鍋直接用整片起司融在湯裡，不是起司控的儂編都被征服！一定要再吃！

【店家資訊】

營業時間：13:00–20:00（週一公休）
地址：新北市永和區安樂路272巷4號

《圖書館對面 Duimin cafe & deli》

▲▼ 中永和咖啡廳推薦！永安市場4家巷弄系咖啡廳偷偷來場週末充電。（圖／Bella儂儂提供）

由於這家咖啡廳就在《中和國立台灣圖書館》對面，因此就叫做《圖書館對面 Duimin cafe & deli》。店外面以綠色草皮為主的牆面，還有一整片的落地窗，而儂編最喜歡臨窗的小吧台，感覺是不是蠻寧靜的呢～不僅鄰近圖書館，離永安市場捷運站也步行約5分鐘左右，可以說是悠閒散步的一日好去處。

▲▼ 中永和咖啡廳推薦！永安市場4家巷弄系咖啡廳偷偷來場週末充電。（圖／Bella儂儂提供）

一定要推一下這家店的「蒜片煎牛肉早午餐」肉堆滿滿的超欠吃！牛肉的肉質軟嫩還有煎過的蒜片可以配著吃，其餘配菜還有烤馬鈴薯、杏鮑菇在裡頭也是堆滿滿的！份量對於常常運動的儂編來說真的剛剛好，慢慢吃也吃得完，吃完在咖啡廳裡打盹，下午再散步到圖書館看書，真的是週末最愜意的事情。

【店家資訊】

營業時間：平日11:00-21:30，六日9:00am-21:30pm
地址：新北市中和區中和路400巷14弄2號

《Coffeehood》

▲▼ 中永和咖啡廳推薦！永安市場4家巷弄系咖啡廳偷偷來場週末充電。（圖／Bella儂儂提供）

接下來介紹這家《Coffeehood》，其實是《圖書館對面 Duimin cafe & deli》的姊妹店，而在經營上也有不同，這裡比較主推便宜的簡餐和也很適合放空打發時間，餐點、飲料平均價格大概落在150元左右，還有插座、Wifi，非常安靜而簡約的用餐空間，很像在首爾的小咖啡廳裡。

▲▼ 中永和咖啡廳推薦！永安市場4家巷弄系咖啡廳偷偷來場週末充電。（圖／Bella儂儂提供）

誰說國外的舒芙蕾、鬆餅一定是最好吃？那你一定得親自吃吃看他們家的「伯爵茶風味蘋果醬鬆餅」，鬆餅厚實的口感，切一塊沾搭蘋果醬，那軟而酸甜滋味真的是太療癒了！裡頭淡淡的伯爵茶味，絕對是別家吃不到的！

【店家資訊】

營業時間：平日10:00–21:30，六日08:00–21:30
地址：新北市中和區中和路350巷3弄2號

《謝謝DOUMO》

▲▼ 中永和咖啡廳推薦！永安市場4家巷弄系咖啡廳偷偷來場週末充電。（圖／Bella儂儂提供）

另一家也超夯的《謝謝DOUMO》就座落在永和水源街上，室外區可以看著水源街上人來人往，超可愛的LOGO燈就在你頭上，而室內則充滿小巧思，日式、木質裝潢再加上暖色系燈光，簡直滿滿的溫馨！

別家吃不到的「蘭姆酒巧克力蛋糕佐提拉米蘇」！糕體略帶濕潤的感覺，吃得時候提拉米蘇的淡苦香味和巧克力的甜交織在一起！此外還有蘭姆酒的酒香味簡直榮登儂編心裡大人系蛋糕前三名！吃一吃心情好起來，不知道是不是微醺還是巧克力的濃甜使人心情愉悅～對於熱愛搜羅各家咖啡廳的「甜點」儂編來說，這些中永和的咖啡廳，還真的是每家都有拿手絕活！

【店家資訊】

營業時間：10:00–18:00（週二週日公休）
地址：新北市永和區水源街25號

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

中和, 永和, 咖啡廳, 吃喝玩樂, 台灣, 巷弄咖啡
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