6種必勝「派對穿搭」收服你的他　善用微性感技巧連閨蜜都想學

性感的要點不在於露得多在於露得巧！在一個派對裡，除了吸引異性該如何讓同性們也買單？讓她們望著妳驚奇的想原來還能這麼穿？要訣就是要性感的有sense！比起露出一大片肉色，小露性感卻能達到效果才更高端！讓儂編告訴妳，女生身上性感的致命點究竟在哪裡？把握這幾個要點，就能讓心目中的白馬王子手到擒來！

1.露出鎖骨



▲（圖／翻攝自pinterest）

比起歐美女性的嗆辣風格，亞洲女生更喜歡微性感，而鎖骨真的是女生的必殺技！除了顯瘦，鎖骨更是能同時凸顯優雅和性感的最佳部位！無論是平口上衣還是削肩小背心都能充分表現出這個優點。最近流行的方領上衣更是利用鎖骨的形狀拉長了頸部線條，整體比例看起來既骨感又性感！

儂編問過男性友人說看到女生的肩頸線條都會不自覺心動，更會偷偷觀察女生綁頭髮的樣子！都說成這樣了這招穿搭法還不趕快學起來，說不定回家包包裡就有電話紙條了！

穿搭Tips：方領上衣＋直筒九分褲

這樣的女生不適合：肩頸較寬厚的女孩

2.緊身身針織衣



▲（圖／翻攝自Instagram）

說到戰服真的沒有比緊身針織衣更合適的了，比起大露酥胸，這種「曖曖內含光」的穿法反而更能讓人心癢難耐！而且完全就是小胸女孩的救星，利用針織的彈性讓好身型一覽無遺，即使是小胸女孩依舊能讓妳看起來火辣無比。而針織衣的款式更是多不勝數，也是泫雅跟Jennie都愛不釋手的爆款，只要善用穿搭技巧妳也能變身IG潮人！

穿搭Tips：注意布料材質的搭配，不宜搭配太輕飄飄的下著

這樣的女生不適合：身材較豐滿的女生

3.短版背心



▲（圖／翻攝自pinterest）

若你是「腰精」的話絕對要善用這個優點！短版上衣不僅能讓比例看起來更好，小個子女孩穿起來也會顯高，若是你還有腹肌的話就更加分啦。水蛇腰絕對是勾人的一大利器，但若是你跟儂編一樣擔心吃飽飯肚子會凸出來，那搭配高腰褲將會是個好選擇！

穿搭Tips：短版上衣＋高腰下著

這樣的女生不適合：直筒腰女孩

4.Budysuit連身衣



▲（圖／翻攝自pinterest）

從去年一直火紅到今年的單品BudySuit 最大的優點就是不用擔心紮衣服的問題！妳愛怎麼扭怎麼扭！但也有許多人跟儂編一樣很困惑，上廁所不會很不方便嗎？這個問題完全無需擔心！Body Suit襠部有做鈕扣的設計，穿脫都很方便！Budysuit的設計也很多樣化，從平口到大露背應有盡有，不喜歡紮衣服的女孩兒可以準備入手啦！

5.長腿姊姊



每次看到大長腿都很羨慕的妳，這幾個穿搭小技巧將會讓你終身受用！就算個子不高，利用這幾種穿搭法也能讓視覺比例拉長，讓妳一改小短腿的綽號，征服腿控男孩！

拉高腰線

▲（圖／翻攝自pinterest）

製造長腿錯覺最重要的便是提高腰線！即使本身是矮個子但當你將腰線往上移之後便會讓腿的比例變長，現今流行的高腰落地褲、高腰短裙都是同一個道理。

Oversize上衣＋迷你下身

▲（圖／翻攝自Instagram）

舉少女時代的太妍當例子，她的身高雖然只有158公分，但比例卻看起來超好完全看不出來是小個子女孩！她的服裝大多以「下衣失蹤」為主，露出大腿使腿部感覺更修長！另外搭配高跟膝上靴也可以增加腿部比例！

穿搭Tips：長版上衣＋皮帶、九分褲＋高跟鞋、高腰落地褲＋帆布鞋

6.Bling Bling 配件



▲（圖／翻攝自pinterest）

配件絕對是不可缺少的一環，別小看配件的能力！他們可以幫妳打造小v臉、強調頸部線條，甚至還能顯瘦！再者，喜歡穿暗黑系女孩們最不能錯過的便是閃亮亮的配件！還記得我們的時尚大師GD說過身上只要有一個亮點就夠了！這時候首飾們便起到了畫龍點睛的效果，讓妳在黑暗中也能閃到他的心裡去！

穿搭Tips：低胸＋長項鍊、圓臉＋長耳環

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



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