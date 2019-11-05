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小包控必看！韓妞最推4個設計包款品牌　千元就能入手高質感

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▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自（由左至右）elbategev、LATELEE STUDIO、LÉMÉLS官網）

喜歡極簡設計風格的女孩們，一定都非常嚮往擁有一咖Celine的包款，但不太好入手的定價，是不是讓人很難下手呢？不過沒關係，儂編私心推薦的時刻來了！這篇盤點了四個韓國小眾設計師手袋品牌，不僅風格非常簡約、有獨特的設計感，也是韓星、時尚網紅跟韓劇女主角的必備包款，重點只要千元（快筆記起來），不用花大錢也能擁有高質感極簡手袋！

LATE，LEE STUDIO

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自LATELEE STUDIO instagram、官網）

有沒有覺得這個品牌的名字特別迷人呢？原來故事是這樣的，品牌設計師Lee，是個時常因工作而晚睡晚起的人，原本從事平面設計的她，喜歡結合簡約的幾何元素與抽象概念，在遇見皮製品製造商，也就是現任老公Byo之後，他們在2016共同創立「LATE，LEE STUDIO」這個手袋品牌，將抽象轉為實體，並與首爾的工匠大師合作，採用天然皮革，融合極簡主義與Lee柔和慵懶的生活態度，成為品牌理念。

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自LATELEE STUDIO官網）

「LATE，LEE STUDIO」讓人印象深刻的地方在於，他們將幾何輪廓發揮得淋漓盡致，讓手袋不再只是裝載物品的媒介，而是線條感強烈的藝術品。像是這個設計感濃厚的“pot bag”水桶包，結合他們ss19主打的鱷魚壓紋皮革與透明的壓克力提把，將拉鍊的部分拿掉，讓包包極簡化，又能凸顯立體結構的特色。

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自LATELEE STUDIO官網）

萊姆與檸檬是「LATE，LEE STUDIO」ss19的主打色，真的太美了.....光澤奪目的鱷魚紋理結合清新亮眼的夏日色，就算是簡單的穿搭，搭上這顆馬鞍小包，也能成為在街上被大家注目的時尚指標。冰淇淋零錢卡夾（ice cream wallet）也是必買款，可愛的冰淇淋外觀令人印象深刻～

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自LATELEE STUDIO instagram）

「LATE，LEE STUDIO」非常用心經營他們的形象，不管是instagram還是官網都很有質感，每張照片都極具美感，療癒人心～至於價格的部分也非常親切，落於2000元至8000元。

【店家資訊】

地址：現代百貨（南韓首爾江南區）
樂天百貨（首爾松坡區蠶室洞）
樂天百貨總店（首爾中區乙支路洞）

LÉMÉLS

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自LÉMÉLS官網）

剛認識「LÉMÉLS」的時候還以為是歐洲的牌子，沒想到這個極簡品牌來自首爾。他們的品牌理念也非常有趣，靈感來自有「現代建築之父」之稱的法國建築師Le Corbuisier發明的黃金建築比例「Le Modulor」：根據黃金比來分析人體各部份的高度，成為影響後世的「人體公學」。「LÉMÉLS」在設計概念上除了符合人體公學，結合幾何元素，採用柔軟的牛皮製成，手袋也是舒服的大地色系，像是米色與咖啡色一年四季都好搭配，低調之餘又不失個性，相信每個背上「LÉMÉLS」包包的女孩都能駕馭典雅氣質。

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自LÉMÉLS instagram）

「LÉMÉLS」真的好燒～每一個包款都很精緻特別，尤其米色的手提袋好有知性美！且價格落在2000元至8000元，也是一萬有找。

【店家資訊】

地址：南韓首爾城北洞。
營業時間：星期一至五，11AM～7PM。

Elbategev

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自elbategev官網）

喜歡俐落小包的女孩們注意！接下來介紹的品牌是韓妞的必備款「elbategev」！他們最有名的包款就是這款「Elba Minibag 半月包」，不僅有多種背法（腰包、側背、 斜背）顏色也很多樣，外型簡潔俐落，不挑人背，想要找百搭實用的手袋選它就對了！

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自elbategev instagram）

韓女星部落客「奇恩世kieunse」（左）與韓團「少女時代的秀英」（右）。水藍色款式搭配設計感襯衫與牛仔褲是不是瞬間溫柔氣質不少！

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自elbategev官網）

全身暗黑色系也沒關係，搭配淺色款半月包讓整體的視覺效果更亮眼又不無聊。價格不到五千的elbategev半月包，不僅百搭又方便，是不是非常值得入手一顆呢？

【店家資訊】

地址：南韓首爾江南區德黑蘭路
營業時間：星期一至五，9AM～5AM。

Joseph & Stacey

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Joseph & Stacey官網）

最後這個牌子相信大家都非常熟悉，那就是常常出現在韓劇女主角身上的「Joseph & Stacey」，不僅韓女星與潮模必背，krystal、秀智都相繼背過，也是首爾時裝周多次出現的寵兒。

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Joseph & Stacey官網）

「Joseph & Stacey」是由兩位熱愛皮件的設計師在2009年共同創立的品牌 。品牌理念是希望創造出摩登與復古並存的手工皮革手袋。對他們而言，包包最重要的便是實用性，並希望客人們在現今忙碌的生活下，也能擁有實用與時尚兼具的包款，且包包皆在南韓設計與手工製作，確保100%品質保證。

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Joseph & Stacey官網）

這款紅翻天的熱門款式「百摺手袋」（Lucky Pleats bag）是許多韓星及潮模的愛用款，有針織及皮革兩種材質，且顏色有許多種，很容易讓人有選擇障礙啊～

▲▼ 極簡小包控必看！4個小資女超好入手的韓國千元設計品牌包款，連韓星都愛不釋手。（圖／Bella儂儂提供）

▲新生代女演員金寶拉（右）韓團女成員「EXID哈妮」（左）手提百摺手袋（Lucky Pleats Knit bag）系列。（圖／翻攝自Joseph & Stacey 官網）

如果說前面介紹的三個牌子是清新典雅的氣質小姊姊，那麼「Joseph & Stacey」肯定是摩登俏皮的甜姐兒～且在秋冬首爾時裝周頻繁出現，是時尚達人及女星的愛牌，韓劇女主角也愛用。想要嘗試活潑一點的簡約風格但又不想太花俏的女孩們，可以考慮「Joseph & Stacey」，要小心逛了官網會出不來。

【店家資訊】

地址：南韓首爾城東區聖水洞
營業時間：星期一至五，9AM～6:30PM

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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小包, 必買, 韓國品牌, 高CP, 設計包款
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