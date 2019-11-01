韓妞瘋打卡「桶裝巧克力」賣萌　追劇一族大福音，浮誇容量吃到爽

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@maltesers

別看韓妞們總是打扮的漂漂亮亮、纖細的體態，就像是吃空氣長大的仙女一樣，她們可是也和我們大家一樣愛吃零食的呢！還記得便利商店會賣的「麥提莎巧克力球Maltesers」嗎？相信大家時不時都會有買個一小包來吃的慾望吧？不過現在在南韓吃「一桶」才是王道！韓妞們近期都爭相抱著桶裝巧克力球拍照呢～

「麥提莎巧克力球Maltesers」也算是一項懷舊零食，小時候都是吃這種一小包裝的，外層巧克力、內層是脆脆的餅乾，甜而不膩，越吃越涮嘴，讓人吃完一包總是感不到滿足，雖然不一定常吃，卻一直陪伴在大家左右～

現在南韓推出了「桶裝」之後就掀起了搶購熱潮，桶裝的就有465公克，絕對讓你吃到爽！

在 Instagram 查看這則貼文 @kkang_0914 分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 26 日 下午 8:21 張貼

►偷偷分享少女秘密！

IG上可以看到許多韓妞們的桶裝巧克力照洗版，手提桶的設計相當可愛，拿著拍照可以營造出一種貪吃的軟萌女孩形象。

在 Instagram 查看這則貼文 장민희（@min2__jjang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 26 日 上午 6:36 張貼



在 Instagram 查看這則貼文 성화（@seoung_hwa_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 25 日 上午 8:40 張貼

這樣的大容量桶裝設計對於追劇一族可是一大福音！一顆一顆的吃起來也方便，蓋上蓋子就能提著到處走，一桶可以還吃很久～除了直接吃之外，韓妞們之間也很流行把巧克力球加進牛奶裡面，變成巧克力球cereal，或是有些店家也會利用巧克力球製作特殊飲料、甜點喔！

在 Instagram 查看這則貼文 설기양 SULGI ASMR Click!（@sulgiiiii）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 上午 12:18 張貼

也難怪大家都搶著購買，不過畢竟還是巧克力零食，大家還是要注意不要一次吃太多，否則變胖可就得不償失～

如果不愛吃巧克力或甜食的話，前陣子在韓妞之間也相當流行這款「油漆桶洋芋片」，來自西班牙品牌Bonilla a la Vista的低油鹽健康洋芋片，吃多了不負擔，外型也相當可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 당산역왁싱샵 '왁싱101'（@101waxing）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 15 日 下午 7:25 張貼

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