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韓妞瘋打卡「桶裝巧克力」賣萌　追劇一族大福音，浮誇容量吃到爽

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@maltesers

別看韓妞們總是打扮的漂漂亮亮、纖細的體態，就像是吃空氣長大的仙女一樣，她們可是也和我們大家一樣愛吃零食的呢！還記得便利商店會賣的「麥提莎巧克力球Maltesers」嗎？相信大家時不時都會有買個一小包來吃的慾望吧？不過現在在南韓吃「一桶」才是王道！韓妞們近期都爭相抱著桶裝巧克力球拍照呢～

▲韓妞打卡巧克力球。（圖／翻攝自IG）

「麥提莎巧克力球Maltesers」也算是一項懷舊零食，小時候都是吃這種一小包裝的，外層巧克力、內層是脆脆的餅乾，甜而不膩，越吃越涮嘴，讓人吃完一包總是感不到滿足，雖然不一定常吃，卻一直陪伴在大家左右～

現在南韓推出了「桶裝」之後就掀起了搶購熱潮，桶裝的就有465公克，絕對讓你吃到爽！

►偷偷分享少女秘密！

IG上可以看到許多韓妞們的桶裝巧克力照洗版，手提桶的設計相當可愛，拿著拍照可以營造出一種貪吃的軟萌女孩形象。


這樣的大容量桶裝設計對於追劇一族可是一大福音！一顆一顆的吃起來也方便，蓋上蓋子就能提著到處走，一桶可以還吃很久～除了直接吃之外，韓妞們之間也很流行把巧克力球加進牛奶裡面，變成巧克力球cereal，或是有些店家也會利用巧克力球製作特殊飲料、甜點喔！

也難怪大家都搶著購買，不過畢竟還是巧克力零食，大家還是要注意不要一次吃太多，否則變胖可就得不償失～

如果不愛吃巧克力或甜食的話，前陣子在韓妞之間也相當流行這款「油漆桶洋芋片」，來自西班牙品牌Bonilla a la Vista的低油鹽健康洋芋片，吃多了不負擔，外型也相當可愛。

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關鍵字：

韓妞, 南韓, 巧克力球, 麥提莎巧克力球, Maltesers, 桶裝巧克力, 打卡
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