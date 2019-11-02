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GD聯名AF1、黑魂Yeezy Boost 350 V2　眾多爆款搶攻11月球鞋市場

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編輯／Duke　圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas

相信各位在10月時，就已經看到許多鞋款的發售預告，像是經典回歸的Air Jordan 1「Bred」、再度補貨的Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」等，不過，即將於11登場的鞋款不只這些，因為還有新款Yeezy Boost以及PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1等超夯神鞋都會在該月份發售，所以下面就一起來看看吧！

1.CLOT X Nike Air Force 1「藍絲綢」

此次CLOT X Nike Air Force 1「藍絲綢」是以CLOT獨到的東方特色結合西方元素而成，而該鞋款的設計靈感為中華文化中的「陰陽」概念，其鞋面以絲綢材質為主，同時還加入刺繡，最後輔以皮革Swoosh（勾勾）點綴。預計將於11／1在Jucie The Box Taipei與Jucie Taichung發售，定價為台幣7,400元。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

2.Air Jordan 1「Fearless」

該鞋款的推出是為了致敬籃球大帝Michael Jordan傳奇生涯無畏無懼的精神，因此特別選用北卡藍與紅色來代表Michael Jordan的2個重要時刻，其中，鞋面以漆皮材質打造，並搭配精緻的Wings Logo為經典設計加入創新元素，以達到吸睛的目的。預計將於11／2在Nike官網以及指定專賣店發售，定價為台幣5,600元。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

3.Yeezy 500「Soft Vision」

以淺紫色打造的Yeezy 500「Soft Vision」，因鞋款顏色接近《復仇者聯盟3：無限之戰》的大反派薩諾斯，所以也被稱為「薩諾斯」配色，而整體的材質與中底科技，將同樣使用麂皮、網眼布搭配adiPRENE緩震技術。預計將於11／2在Adidas、Invincible以及Jucie發售，定價為台幣7,600元。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

4.Pigalle X Converse Chuck Taylor 70

由法國街頭品牌Pigalle設計的Converse Chuck Taylor 70，其中一款的外觀以漸層色調呈現，並帶有醒目的閃電設計，而另一款則運用天然米色帆布搭配淺綠色鞋頭製成。預計將於11／7登場，定價尚未公開。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

5.Yeezy Boost 380「Alien」

原先以為該鞋款為Yeezy Boost 350 V3，不過，後來被更名為Yeezy Boost 380，其中，這雙以「Alien」命名的鞋款，同樣採用Yeezy Boost 350標誌性的Primeknit材質與Boost中底，而顏色則使用灰白色為主調。預計將於11／16登場，定價為美金230元（約台幣6,900元）。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

6.Yeezy 500「Stone」

將在Yeezy 500「Soft Vision」後登場的「Stone」，是首個以絨面革與皮革打造的Yeezy 500，整體使用的色調是以大地色系為主的奶茶色，而中底科技同樣使用adiPRENE緩震技術。預計將於11／23登場，定價為台幣7,600元。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

7.PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para?Noise」

才剛退伍沒多久的GD，馬上就要給大家帶來驚喜，因為他所主理的品牌PEACEMINUSONE即將聯手Nike推出Nike Air Force 1「Para?Noise」，而該鞋款以黑色為主調，打造出會隨時間產生的仿舊感，而鞋舌上的雛菊圖案則為最大亮點，其餘的細節還有油漆刷色的中底。預計將於11／23登場，定價為美金200元（約台幣6,000元）。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

8.Air Jordan 1「Bred」

此次的Air Jordan 1「Bred」，其設計將採用1985年的原版設定與高度，並且發行的尺碼將涵蓋男鞋、女鞋以及童鞋，而貨量也是史上最大的一次，所以喜歡經典鞋款的朋友，千萬不要錯過了。預計將於11／29在Nike官網以及指定專賣店發售，定價為台幣5,600元。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

9.Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」

繼上次的發售後，以全黑為主調的Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」，將於黑色星期五全面回歸，並且根據IG帳號@how.to.cop的消息指出，此次將補貨17萬雙，所以上次沒買到的朋友，這次一定要把握！預計將於11／29登場，定價為台幣8,800元。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

10.Travis Scott X Nike Air Force 1「Cactus Jack」

以燈心絨、皮革、帆布以及多種配色打造的Travis Scott X Nike Air Force 1「Cactus Jack」，其最大亮點在於鞋舌與鞋跟處的拉鍊結構以及扣環。預計將於11月發售，定價為美金160元（約台幣4,800元）。

▲11月發售鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、IG@kickwhoshow、Sneakernews、YEEZYMAFIA、Nike、Adidas）

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GD, CLOT, Nike, AirForce1, 藍絲綢, AirJordan1, Yeezy, 500, 380, Pigalle, Converse, PEACEMINUSONE, TravisScott, Boost
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