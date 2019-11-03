日本鯛魚燒背包超立體　看了好想咬一口，千元價格甜食控都想買

編輯／Emily 圖／翻攝自vvstore.jp、felissimo.co.jp

日本最愛推各種食物造型產品，這次日本vvstore居然有一款超仿真的鯛魚燒造型包包，一推出又大受歡迎。鯛魚燒包包分別有側背包跟後背包，鯛魚燒的紋路被仔細的印出來，包包上好像有隻3D立體的魚，看了都快流口水～背出去搞怪逗趣，小心被禁帶食物的地方制止喔！

鯛魚燒包包有側背包、後背包兩款，側背包尺寸較小，顏色是鯛魚燒的金黃色。上面的圖案超有立體感，將鯛魚燒的紋路、酥脆口感完全複製到包包上，彷彿浮出一塊真正的鯛魚燒。看了肚子也開始餓了，好想把包包拿來咬一口～可惜側背包款式已經賣完了，希望之後還能再出。

▲鯛魚燒側背包，售價3,630日圓，約NT$1,018（圖／翻攝自vvstore.jp）

側背包賣完了沒關係，還有後背包款。後背包尺寸較大、容量也大，上學、郊遊都可以用。上面的鯛魚燒圖案比較大隻，顏色稍微深一些，但同樣有超逼真的鯛魚燒感覺，背出去一定會吸引眾人目光。

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▲鯛魚燒後背包，售價4,950日圓，約NT$1,388（圖／翻攝自vvstore.jp）

除了鯛魚燒，之前日本Felissimo出過一款牡蠣小背包，一樣很搞怪可愛。包包把牡蠣外殼上的紋路完全複製，看起來超逼真！包包外面是牡蠣殼，打開則有個小袋子，造型是牡蠣白嫩的肉，拉鍊部份用了珍珠跟吃牡蠣要加的檸檬片，是不是超有巧思呢～

▲牡蠣小包包，售價4,070日圓，NT$1,141。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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