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IKEA X Off-White來了！11/1起開放線上抽籤　購物袋290元好潮

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▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）

▲IKEA X Off-White MARKERAD聯名系列，11月在台開賣，記得上網登記才能搶貨。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼今年5月IKEA與Off-White品牌創辦人兼設計師Virgil Abloh，在台開賣「KEEP OFF」地毯，創下有民眾排隊長達89小時的紀錄，現在與該品牌最新「MARKERAD」完整聯名系列，即將在11月登場，包括購物袋、沙發床、收納櫃、織品、工具箱、鏡子、時鐘、燈飾等共15款限量家具家飾品，本次販售採限量抽籤方式，11／1下午2時起開放官網登記。

▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）

▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）

▲IKEA MARKERAD購物袋，保留了IKEA經典購物袋的輪廓，以柔軟耐磨的再生紙為材質，390元至490元。

今年5月才開賣一款IKEA X Off-White聯名地毯，出現排隊轉手潮，11月該聯名「MARKERAD」系列終於要到齊啦，而且平實的價格，讓喜歡Off-White的人都要感動流淚了，以耐磨再生紙製成的環保購物袋竟然只要390元，喜歡該品牌的人怎能不去衝一波！

▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）

▲IKEA MARKERAD 餐椅，在一支椅腳加上日常使用的門檔，就創造出截然不同的作品，售價3,990元。

MARKERAD系列的原始構想，是基於千禧世代首次離家時會需要的基本居住需求，除了解決功能性的問題，還希望能擁有附加價值。Virgil Abloh表示，「本系列的精神是為低調的無名小物增添藝術感。你可以把藝術品掛在牆上，也可以用同樣的方式讓藝術氣息滲透到椅子、桌子、地毯等物品中。重點是突顯那些默默無聞，平常雖會使用但不會注意到的日常符號。」

▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）

▲「MARKERAD」IKEA發票地毯，讓商標也能成為現代藝術的一環，售價2,990元。

該系列Virgil Abloh都親自參與設計，其設計的註冊商標＂引號＂，也充斥在系列作品中，尤其是IKEA熱賣的FRAKTA購物袋，MARKERAD系列的購物袋則以此為發想，保留了輪廓再以柔軟且耐磨的再生紙為材質重塑，兼具環保與設計，售價也很親民，分別是390元與490元。

▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）

▲時鐘以3D列印為靈感來源，表面以白字印上了“TEMPORARY”，凸顯出時間的反差與衝突性，售價699元。

而在一支椅腳加上日常使用的門檔的餐椅，2年前就在IKEA DDD大會上曝光，終於要在11月開賣，還有IKEA收據為發想的短毛地毯，不但可放在地上，掛在牆上也很有戲；標註著草地濕滑標語的綠色地毯，也帶著設計師一貫的趣味風格。

▲IKEA X Off-White MARKERAD。（圖／IKEA提供）

▲草地濕滑標語綠色長毛地毯，售價5,990元。

「MARKERAD」完整聯名系列包括購物袋、沙發床、收納櫃、鏡子、時鐘、燈飾等共15款限量家具家飾品，預計11／1開賣，本次聯名商品購買採線上登記抽籤制，11／1當天下午2點開放登記，需先加入會員才能獲得抽籤資格，登錄後勾選欲購買的MARKERAD品項，將會在11／17通知是否獲得購買資格，並在11／18與11／19兩天期間至門市完成結帳。

關鍵字：

IKEA X Off-White, IKEA, Off-White, 聯名, 抽籤, MARKERAD
fashion.net

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