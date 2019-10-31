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芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

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你是芋控嗎？每次只要發芋頭文就感受到大家的暴動，所以現在就來看看，這幾家芋頭美食有沒有挑起你的「芋」望吧！

滿樂鐵板吐司

又香又綿的芋泥搭配肉鬆，鹹香鹹香，一點都不違和，並且搭配奶酪後，能感受到冰冰涼涼的口感，整個非常順口喔！

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Cceats提供）

南機場芋頭大王

夏天只賣冰品，四樣料台幣60元。網友們都說配料沒有雷可以放心點，而看招牌就知道招牌是芋頭，外層帶點軟爛，卻吃得到芋頭本體和芋泥，香甜、鬆軟、又綿密！

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客毛怪與雲提供）

全統西點麵包

來一盒芋頭寶盒吧！寶盒裡是芋泥包覆著鮮奶油和海綿蛋糕，鮮奶油看似很多，吃起來卻不膩口，自製蒸煮的芋頭泥吃得到顆粒感 ，再灑上檸檬皮帶點清爽感，而蛋糕體濕潤綿密卻不乾口喔！

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客提供）

六順豆花

超狂芋泥火山冰，其外觀實在太吸引人！先任選四種配料後再加上芋泥，芋泥綿密濃郁還吃得到顆粒，超豐盛的一碗建議兩個人一起吃。

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客那那流浪食記提供）

阿爸的芋圓

芋頭、芋泥一次滿足！招牌芋泥球不添加牛奶或鮮奶油，吃得到芋頭原本的自然風味，再搭配市面上少見的蔗片冰，口感提升，被譽為樂華夜市必吃美食！

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客恬恬提供）

沐冰室

除了金字塔外還有蜜芋頭、珍珠、芋圓、地瓜圓等其他配料，再淋上黑糖水和香甜芋泥醬後一起入口，每一口都有不同的口感。

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）

芋頭主義 芋薯甜品職人

專賣芋頭和紫薯的冰品店，芋泥球、芋泥剉冰、芋頭牛奶這裡都吃得到！芋泥球吃起來有點濃稠性，單吃可能會有點膩，搭配細緻綿密的冰比較剛好。

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客筱羚.提供）

芋見花生

漸層芋泥牛奶，是用大甲芋頭打製成芋泥後加入虎山鮮乳，濃、醇、香，芋泥中又吃得到芋頭絲和芋頭粒，口感豐富！

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客若肉肉提供）

清水堂愛玉專賣店

滿滿熬煮至綿密鬆軟的芋泥，搭配一顆又一顆的珍珠，再放上古早味大布丁、淋上煉乳，不管視覺上、味覺上都滿足！

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客PinJ提供）

三層樓芋頭餐館

小金門的芋頭特別軟好吃，這裡的芋泥冰是由芋泥、芋圓、紅豆、煉乳所組成，刨冰又細又綿，搭配一樣綿密的芋泥，入口即化，甜而不膩。

▲芋頭美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客乙烯吃金門提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

美得無法呼吸！2019下半年新進榜的新竹美食TOP 10，準備好相機來打卡吧！

關鍵字：

MENU美食誌, 芋頭, , 滿樂鐵板吐司, 南機場芋頭大王, 全統西點麵包, 六順豆花, 阿爸的芋圓, 沐冰室, 芋頭主義, 芋見花生, 清水堂, 三層樓芋頭餐館
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