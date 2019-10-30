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謝金燕「中空」曬零贅肉水蛇腰　轉過身來還加碼獻隱藏版「私密小三角」

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▲謝金燕倫敦街拍。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

▲謝金燕穿黃薇操刀設計的冬裝走在倫敦街頭，又辣又帥的模樣讓人讚爆。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

記者張妤瑄／台北報導

謝金燕不久前巡迴四大時裝周，繞地球一大圈，至今仍有美照不斷釋出，最新一組街拍照，她穿旅英的台灣設計師黃薇同名品牌JAMIE WEI HUANG秋冬女裝走在倫敦街頭，中空造型大露零贅肉水蛇腰，配上獨特剪裁的寬褲，輕鬆展現性感與帥氣兼具的Style。

▲謝金燕倫敦街拍。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

▲謝金燕大秀零贅肉水蛇腰。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

謝金燕搶先穿2020春夏系列綠色不規則剪裁的短版毛衣，剛好能露出她訓練有素的零贅肉小蠻腰，配上2018秋冬經典款高腰綁帶排釦丹寧褲，完美平衡性感與帥氣俐落的風格。同時，仔細觀察這件受到網友關注、詢問度超高的丹寧褲，在雙膝有鏤空剪裁，更顯細節獨特感。

▲謝金燕倫敦街拍。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

▲謝金燕穿的這件JAMIE WEI HUANG丹寧長褲訊問度激增，拎著的2020春夏綠色小包更被網友開玩笑表示「要記得澆水，不然會枯萎」。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

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這身造型最厲害的是謝金燕還露出「背後私密小三角」，平常很少見的超美脊椎「背溝」，辣度破表！且透過這件丹寧褲的高腰與鏤空剪裁，剛好讓性感背溝若隱若現，比起直白秀美背更搶眼，也難怪這件褲子在謝金燕PO出後，詢問度立刻直線飆升。

▲謝金燕倫敦街拍。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

▲謝金燕這套造型轉過身來露出「私密小三角」，少見的背溝若隱若現見客。（圖／翻攝謝金燕粉絲專頁）

關鍵字：

謝金燕, 台灣設計師, 時尚穿搭, JAMIE WEI HUANG, 黃薇, 街拍
fashion.net

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