2019全台TOP 10義大利麵排行出爐　吃好吃飽又美翻

人生三不五十就是要補充一下義大利麵！2019上半年又出現了哪些夯店？有請MENU美食客帶路，來看看全台義大利麵吃好吃飽又美翻的厲害排行榜啦！

TOP 10／村口微光

台中逢甲商圈

老宅的美麗溫度，靜靜藏在巷弄中的溫暖義大利麵！中菜遇上義式的美味，紹興雞、培根湯圓、檸檬軟殼蟹都有滿滿的配料，並且還有萌死你的小雪人巧克力喔！

▲（圖／美食客Misha提供）

TOP 9／螺絲瑪莉義麵坊

台北市中山站

說到高CP值的義大利麵絕非這家莫屬，份量不說、料多超豐富，海鮮新鮮彈牙，尤其粉紅醬和主廚特製的新鮮龍蝦醬不要錯過，連副餐的甜點和新鮮現打果汁都很優秀，快快放進口袋裡！

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

TOP 8／KAFFE@HOME 我在家·咖啡

台南市東區

走進自家般的舒適自在，從早午餐到沙拉、鹹派輕食、義大利麵都有，還只要百元多喔！

▲（圖／美食客小白只饗ㄔ美食提供）

TOP 7／PETIT DOUX 微兜 CAFÉ BISTRO

台北國父紀念館、高雄漢神巨蛋

金色三麥的姊妹店，優雅設計感的風格，餐點選擇多樣化，像是義大利麵、西班牙海鮮飯、輕食、爆漿瓦帕鬆餅等美食都有，另外，這家的鹹食口感豐富，巧妙使用了香料蔬菜自然的甜脆，而瓦帕鬆餅是絕對不能錯過的餐點，裡頭包著麻糬跟起司，吃起來蓬鬆且濕潤，咬在嘴裡非常幸福！

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

TOP 6／DOR,留手工義大利麵

高雄駁二、巨蛋、台南友愛街

用上杜蘭小麥麵粉、生雞蛋，主打手工義大利麵與披薩，藉由掌心溫度，讓麵條的小麥香更為明顯！麵條本體偏硬但Q彈，吸飽了濃郁夠味的醬汁，配料也毫不遜色，海鮮鮮甜彈牙，店內木質調的溫厚設計感，妝點著綠意，每一口都吃得到手製的溫暖！

▲（圖／美食客alicce提供）

TOP 5／MIGA KITCHEN PASTA . 米家廚房義大利麵

台北市世貿101站

挑高開放式吧台的寬敞，木質調性、綴上些許色彩，配上大投影幕牆的運動賽事，設計感又像窩在家裡的溫馨。堅持用認證好油、好食材製作的美味料理、特別的金瓜海鮮麵怎麼能錯過！

▲（圖／美食客muddyfoodie提供）

TOP 4／LA PASTA義大利麵屋

台北內湖、天母、中山站

用上各種海鮮，並將Q彈的麵條收進醬汁，口感剛剛好，除了主打的義大利麵，也有燉飯、披薩、排餐類等，空間寬敞明亮，不過，這家經常客滿，所以一定要記得訂位唷！

▲（圖／美食客Joy Ha提供）

TOP 3／HUN 混

台中市台中一中

麵可免費加量，並且招牌的爆炸蛤蜊海鮮控可別錯過！橘醬一直都是Hun混的招牌，取了紅白醬各自的優點，再加上咕溜的半熟蛋，戳破蛋黃與濃郁的醬汁一起入口，實在是太美味啦！

▲（圖／美食客螺螺絲提供）

TOP 2／MINT PASTA 義大利麵館

台北市文山區

鄰近世新大學，藏著平價又厲害的義大利麵！老闆下料不手軟，滿滿海鮮，其新鮮程度絕對吃得出來。

▲（圖／美食客凱莉涂提供）

TOP 1／JAI 宅

台中市北區、台北西門

把歐洲街頭搬進餐廳，配上綠意的閒散慵懶，不只拍照好看，這美翻了的第一名可是料好實在，並且不論是燉飯還是義大利麵都可以加量，而醬汁濃郁入味，特別的橘醬是必點，鹹香順嘴、絕對要來試一試！

▲（圖／美食客藍心慧提供）

圖、文／MENU美食誌

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