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唐嫣下衣失蹤露鉛筆腿「地表最不科學媽媽」　網崩潰：比我沒懷孕還瘦

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▲▼ 。（圖／翻攝唐嫣微博）

▲唐嫣上個月宣布懷孕消息。（圖／翻攝唐嫣微博）

記者張妤瑄／台北報導

35歲的大陸女星唐嫣，去年（2018）與因戲結緣的羅晉步入禮堂，結婚滿周年前她開心宣布懷孕消息，孕期仍在拍戲的她，今（PO出一張私服穿搭照，纖細雙腿成焦點，網友狂讚「女明星懷孕比我懷孕都瘦」、「依然那麼辣那麼好看」、「哪像準媽媽？明明就是少女啊！」，超不科學身材讓人看傻。

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▲升格「準媽媽」的唐嫣，私服穿搭一點都沒孕婦感，依舊身材超纖細。（圖／翻攝唐嫣微博）

綽號糖糖的唐嫣此次曝光的私服穿搭照，她穿GUCCI（古馳）黑色排釦針織長版衫，將長版罩衫當作孕婦冬日洋裝穿著，懷孕中也要走下衣失蹤時尚風格，且加上聰明選擇黑色款式，更有修飾效果。要是先前沒有公佈懷孕消息，恐怕也完全不覺得她是孕婦，確實就是一名少女人妻沒有錯。

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▲唐嫣的招牌骨感鉛筆腿成了孕婦也沒胖。（圖／翻攝唐嫣微博）

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解析唐嫣這套孕婦穿搭，她戴黑色棒球帽配金絲眼鏡，從頭開始走低調風格；服裝則是GUCCI新款的網球拍圖案LOGO針織衫；對孕婦最重要的鞋款，她則挑了香奈兒黑色短靴穿上， 時尚個性還能兼顧孕婦的舒適感。

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▲唐嫣平常很愛GUCCI的設計風格，蒐集了很多不同的單品。（圖／翻攝唐嫣微博）

關鍵字：

唐嫣, GUCCI, 古馳, 時尚穿搭, 孕婦
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