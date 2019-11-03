冬天的居家佈置小提案　用方形餐盤、自然陶土，讓空間更溫暖

▲瑪黑家居Bloomingville秋冬新品。（圖／瑪黑家居提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

瑪黑家居代理北歐品牌Bloomingville，近期推出秋冬新品，以樸拙的自然素材與大地原色，呈現出溫暖質感，新品共超過270個以上的單品，類別含括從各式家具到餐廚、衛浴和家飾，推出cozy、Nordic與 atmosphere共3種風格類別的商品，單品價格從數百元起跳，輕鬆把家升級成溫暖小窩。

COZY以原生美學為主題，採用質樸與奢華兼具的風格，使用自然材質如樹藤、竹子、木頭等，並在細節上加強，讓整體質感攀升，每個單品都兼具大地元素以及自然色階，讓使用者透過觸感與使用方式，重新找回與自然的連結。

NORDIC則以經典簡約的北歐設計為架構，使用陶土等材質，塑造出中性又時髦的氛圍，簡約卻又有趣的線條，即使不同系列仍然能互相搭配，新推出的秋冬系列擁有廣泛顏色，跨越了冷暖色系，從藍與灰到暗紅、棕褐色都可以在商品中發現，方形的餐盤與餐具，讓搭配更加獨特。

ATMOSPHERE以單刀直入的華麗，開啟居家另一種視覺感受，冷冽與華麗的氣氛，讓秋冬更有派對感，前衛晶亮的單品，搭配大理石、鏡面的沈穩喧鬧，以暗紫色、叢林綠、玫瑰色等元素一同建構出魔幻奢華的異想空間。

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