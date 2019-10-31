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風.LUXURY／勞力士鼎力贊助網球運動40載　展露永恆哲學

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 ▲勞力士鼎力贊助網球運動逾40載。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）在國際拍賣會與二手市場交易火熱，但品牌從未發表過回應，維持一貫的低調，持續研發以實用為本的腕錶，默默前行，就像從1978年起成為溫布頓錦標賽（The Championships，Wimbledon）的大會指定時計開始，與全球頂尖網球賽事結下不解之緣，今年起正式成為法國網球公開（Roland Garros）首席合作夥伴，一舉包辦網球四大滿貫賽官方時計頭銜。從製錶歷程到合作計畫，勞力士都透露品牌哲學的關鍵二字「恆久」。

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士代言人費德勒贏得2017 年溫布頓錦標賽男子單打冠軍。（圖／品牌提供，以下同）

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士贊助網球四大滿貫賽，此為澳洲網球公開賽。

成為網球賽事的官方時計，不僅是為品牌爭取曝光度，勞力士也不斷與國際網壇組織展開緊密合作，提攜網壇傑出球員。10月初剛以代言人身分參與勞力士上海網球大師賽（Rolex Shanghai Masters）的退役大陸網球女李娜，感觸很深，點出自己與品牌的共通點是「推廣網球的精神」，雙方心意相通，還反映在錶款上，她透露2015年在澳洲網球公開賽參加退役儀式，勞力士送上的冰藍色面盤Daytona腕錶，正是她放在心上許久的一只錶。

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲李娜難忘勞力士每回獻上的貼心驚喜，都是她心中所想的夢幻錶款。

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲退役的大陸網球女將李娜（左）與費德勒同為勞力士代言人，兩人在上海相見歡玩自拍。

李娜在本屆勞力士上海網球大師賽，也與同為代言人的網球名將費德勒（Roger Federer）相見歡，參賽的費德勒雖然於八強賽止步，但其優雅球路與風範都令球迷留下深刻印象，已贏得20座大滿貫頭銜的他，曾表示想傳承網球運動的技藝與美，激勵下一代讓此項運動朝正向發展，與勞力士所做的一切，不謀而合。

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲費德勒10月初參加勞力士上海大師賽，優雅風範令球迷印象深刻。

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲費德勒於勞力士上海網球大師賽的旗忠網球中心登場，吸引爆滿觀眾。

連續第10年擔任勞力士上海大師賽的冠名贊助商，勞力士於中央球場旁設立展示館，舉辦Oyster Perpetual Explorer探險家錶展，源自艾德蒙•希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）和丹星•諾基（Tenzing Norgay）1953年戴著勞力士蠔式錶登上海拔 8,848 米的珠穆朗瑪峰，自此為探險家而生的錶款成為經典之一，沒有花俏裝飾、只有實用功能，處處都顯露扎根茁壯的初衷。

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士於上海網球大師賽期間設立的展館呈現展覽與經典作品。（圖／記者陳雅韻攝）

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲Oyster Perpetual Explorer Ref. 214270腕錶（左）216,000元，Oyster Perpetual Explorer II Ref. 216570 腕錶268,000元。

▲勞力士Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士上海大師賽冠軍獲贈鐫刻Oyster Perpetual Datejust41腕錶。

關鍵字：

勞力士, Rolex, 費德勒, 李娜
fashion.net

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