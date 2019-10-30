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NIKE AF1新鞋東區搶先全台開賣！集齊3張「神秘卡」免費拿迷彩包

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▲NIKE KICKS LOUNGE EAST 東區門市開幕，還有限定AF1新鞋搶頭香開賣。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

坐落在東區的NIKE KICKS LOUNGE EAST 於31日正式開幕，店內採用環保永續風格值得一窺，此外話題性十足的鞋款AIR FORCE 1 GORE-TEX 也會搶先在該店販售，同時免費送出迷彩包等多項小物，各位球鞋控們快點手刀衝一波！

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲Air Force 1 Gore-Tex 31日搶先開賣。（圖／品牌提供）

Air Force 1 Gore-Tex為了迎合即將到來的冬季，性能上經過 GORE-TEX 測試的防水技術與戶外靴造型設計，並結合橡膠 Swoosh，下雨天也能輕鬆上腳，推出兩種版本，高筒鞋隸屬於 Sportswear 的概念型產品線  THE10TH 系列，主打鮮明的機能設計，低筒款則重現經典風，更加柔和低調，適合日常穿著。

同時，鞋側也繡上了Gore-Tex字樣與經典款AF1做出區隔，搭配不同色膠底，更具收藏價值，Air Force 1 Gore-Tex鞋款也將在31日，NIKE KICKS LOUNGE EAST 東區門市開幕當天，搶先全台開賣，並且隨鞋附贈台北限定AF1紀念鞋扣，想搶頭香的民眾別錯過了。

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲KICKS LOUNGE EAST 請來藝術家 ABEI 創作巨幅畫作，全店採用環保廢料打造。（圖／品牌提供）

KICKS LOUNGE EAST 請來藝術家 ABEI 創作巨幅畫作，走進店內全店採用回收再生材質 GRIND建材，共運用了約50,000只舊鞋與多餘生產的「廢料」重製，包括所有家具織品更同樣採用100%回收再製品，並攜手設計師周裕穎，大量運用二手NIKE服飾及配件改造家具，賦予舊物新生命。同時，運用既有的閩式瓦片建材，以不同的堆疊方式呈現「TAIPEI」的英文字樣，超適合打卡一波。

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／品牌提供）

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲NIKE。（圖／記者鮑璿安攝）

▲ #東區風格探險 集齊三張卡片就能免費召喚迷彩包，消費滿NT$6,000也有可愛T恤包送給你。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

另外，為了迎接門市開幕，品牌也趣味推出了 #東區風格探險，只要從隱身在東區的各個店面中找到NIKE紅色鞋盒，拿出裡頭的卡片，集齊3張就能免費得到迷彩FORCE盥洗包，小巧造型超適合旅行攜帶，大家快來忠孝敦化逛店吧。

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關鍵字：

Air Force 1, 東區, 忠孝敦化, NIKE, KICKS LOUNGE EAST, GORE-TEX
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