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DIOR聯名RIMOWA全系列公開！斜背著小箱子超可愛

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▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）

▲DIOR X RIMOWA膠囊系列很吸睛。

記者林明瑋 / 台北報導

萬眾期待聯名又＋1！DIOR與RIMOWA合作的消息曝光後就備受矚目，終於在巴黎香榭麗舍店內舉辦了上市活動，不過這只是暖身，讓大家看清楚全系列長什麼樣子，想買？明年1月全球開搶。

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）

▲Kim Jones與RIMOWA執行長Alexandre Arnault出席聯名系列上市活動。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／翻攝mrkimjones IG）

▲DIOR男裝創意總監Kim Jones搶先秀出與RIMOWA聯名的行李箱和包包。（圖／翻攝mrkimjones IG）

DIOR與RIMOWA都隸屬LVMH集團，合作似是比一般跨界合理，而且雙方發揮長才，不只推出行李箱，也有縮小成可以天天帶出門的包款，材質同樣為鋁鎂合金，當成手拿包或繫上背帶都可以，這個膠囊系列雖然是由男裝創意總監Kim Jones操刀，但女生使用也非常適合，一定是回頭率賺滿滿。

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）

▲行李箱手拿包有背帶相當方便，各83,300元。

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）
▲手提箱上有Oblique圖紋，114,100元。

經典Oblique圖紋在聯名系列中是重要角色，熱鑄於各款鋁鎂合金行李箱的表層，顏色則有漸層藍、銀色或霧黑，設計師Kim Jones搶先秀出銀色款，並在提把上掛了迷你行李箱模樣的手拿包，配成一套讓人好生火，手拿包另有粉色、淺藍、黑色款式，在包面中央印有DIOR字樣，以皮帶束起更像個行李箱，相當可愛有趣。

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）

▲行李箱有不同尺寸，漸層藍登機箱135,200元、霧黑行李箱139,500元。

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）
▲僅供訂製的香檳箱，需6個月時間完成。

RIMOWA對於製作特殊功能的行李箱很拿手，此次端出的訂製款是「香檳箱」，提把使用灰色鱷魚皮，內部可以裝進6個Dior Maison香檳杯，靈感來自Kim Jones對優雅與功能性的見解，辦派對有它保證是焦點，放在家中陳設也很有特色。

▲DIOR聯名RIMOWA。（圖／品牌提供）

▲為慶祝面市，在巴黎舉辦香榭麗舍店內放置了直昇機。

日前在DIOR巴黎香榭麗舍專門店舉辦的造勢活動，Kim Jones與LVMH集團少東也是RIMOWA執行長的Alexandre Arnault都出席，店內放了一架專門為DIOR X RIMOWA上市所設計的直升機，機身點綴著RIMOWA標誌、機艙內部及座椅則是Marc Bohan於1967年設計的Dior Oblique斜紋，讓旅行這件事延伸出更多令人欣喜的創意。

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關鍵字：

DIOR, RIMOWA, 聯名, Kim Jones, Alexandre Arnault
fashion.net

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