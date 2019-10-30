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黃河挺AllSaints　逗號瀏海配毛衣被讚「像韓國歐巴」

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▲▼ 。（圖／翻攝黃河粉絲專頁）

▲黃河今PO出一張秋冬穿搭，被誇像是韓國歐巴，帥度不輸人。（圖／翻攝黃河粉絲專頁）

記者張妤瑄／台北報導

金鐘視弟黃河月初被流出DIY片，但事後他正向面對，社群也一如往常運作，今（10／30）他PO出穿著東倫敦時尚品牌AllSaints秋冬新款LOGO毛衣，寫下詩意的秋日穿搭絮語，文采頗佳的他的穿著心得是：「舒適柔軟的長袖，像是把自己包進棉被裡。等紅燈過馬路的時候都會不小心睡著那種。」

▲▼ 。（圖／翻攝黃河粉絲專頁）

▲黃河靠逗號瀏海電暈粉絲。（圖／翻攝黃河粉絲專頁）

黃河對AllSaints毛衣的形容，一下子引起許多網友的共鳴，也成功勾起粉絲們的入手慾望！配上南韓很夯的「逗號瀏海」，這套穿搭帥照，更有網友認「有點像韓國歐巴」！文青影帝用魅力證明台灣歐巴的帥度也不輸人。

▲▼ 。（圖／翻攝黃河粉絲專頁）

▲黃河誇穿上AllSaints毛衣就像裹著棉被的舒適感。（圖／翻攝黃河粉絲專頁）

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AllSaints今也是熱門話題之一，兩天前（10／28）才宣布與金馬影展合作，推出獨家設計聯名T-Shirt，未料遭受壓力喊卡。品牌大陸官方微博發聲明表示「堅持一個中國原則」，原已在官網開賣的商品全都下架。

▲▼快訊／終止合作金馬獎！AllSaints：堅決維護一中原則。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲AllSaints原訂與金馬影展合作，臨時喊卡。（圖／翻攝官網）

關鍵字：

黃河, AllSaints, 時尚穿搭, 金馬獎
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