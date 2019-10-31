M.A.C打造最閃亮聖誕彩妝！絕美星光眼影、星形壓紋唇膏華麗無極限

▲M.A.C聖誕系列除了限定彩妝，更有多達13款的聖誕組合。（圖／品排提供）

記者張毓容／台北報導

每次推出新系列都會引發熱議和搶購熱潮的M.A.C，今年的聖誕彩妝「閃耀星塵限定系列」也完全沒讓人失望！光是猶如璀璨星光的星塵包裝就很吸睛，加上彩妝本身的星光光澤質地和精巧星星壓紋，繽紛華麗到無極限，不論是顏值控或彩妝控都會一眼愛上。

其中必須優先鎖定的品項除了有著精緻星星浮雕的時尚專業唇膏、超激光頰彩盤外，可打造閃亮多變眼妝的時尚眼盤組和囊括子彈唇膏熱賣色號的迷你唇膏包也很值得一收。

▲M.A.C聖誕彩妝系列以「璀璨星塵」為靈感，從包裝、妝感到產品本體全都充滿了點點星光。（圖／品牌提供）



M.A.C今年以「璀璨星塵」作為靈感來源，將外殼設計都換上灑落著璀璨星塵的特殊黑漆光包裝，全系列包含了眼彩、唇彩和頰彩，質地也融入細緻的璀璨光澤，上臉瞬間讓你自帶閃亮星光濾鏡，甚至連產品本體也都刻印著立體星形壓紋，從裡到外的熠熠星光美到閃瞎人，簡直就是放閃系彩妝。

▲M.A.C 時尚專業唇膏（閃耀星塵 聖誕彩妝系列），NT$850。（圖／記者張毓容攝）



聖誕限定系列的時尚專業唇膏不僅膏體上有著立體星形浮雕，滑順的質地更融入大量細閃星澤粒子，塗抹上唇是帶著細緻金屬光的豐潤色澤，色選更是從女人味的嫩粉色、裸橘到前衛的藍灰、銀白都有。

▲M.A.C 12色迷你唇膏包（閃耀星塵 聖誕彩妝系列），NT$850。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



除了聖誕限定彩妝，M.A.C更推出從妝前保養、眼妝、頰彩到唇彩等共13款澎湃又划算的聖誕彩妝組合，其中唇膏控絕不能錯過將經典子彈唇膏最熱賣12款明星色化身為迷你size的「12色迷你唇膏包」，外殼換上對應的唇膏色系，滿滿各種色調全被收錄在閃亮化妝包裡，不僅能滿足喜歡變化唇彩的人，跟好姐妹一起買來分也很OK！

▲M.A.C 時尚眼盤組（閃耀星塵 聖誕彩妝系列），NT$1,500。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



收錄6種色彩，並有粉霧、亮片、細緻珠光等不同質地的時尚眼盤組，一盒就能輕鬆變化出不同風格的眼妝，輕巧的造型設計隨身攜帶補妝也很方便，派對、約會或日常使用都沒問題，共有知性大地、個性粉掉和性感薰衣草紫3款色系。

▲M.A.C 超激光頰彩盤（閃耀星塵 聖誕彩妝系列），NT$2,000。（圖／記者張毓容攝）



超激光炫彩餅對打亮控們來說是鼎鼎大名的夢幻逸品，這次聖誕彩妝組更特別推出集結了3色超激光炫彩餅和1色超激光腮紅的「超激光頰彩盤」，讓你一次收藏4種超美的打亮、修容、頰彩色，共有#LIGHT和#MEDIUM DEEP兩種色選。

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