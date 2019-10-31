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PUMAＸHELLO KITTY意圖讓妳荷包破洞　「增高小白鞋」、「粉紅甜帥老爹鞋」必收

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▲PUMAＸHELLO KITTY第二彈，將可愛感與潮流感平衡的很好，超讓人想收藏。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

PUMA去年（2018）為了紀年經典鞋款Suede的50歲大壽，推出一連串聯名企劃，其中大受好評的就是「HELLO KITTY」系列，不分男女、大人小孩都認識的HELLO KITTY，是日本三麗鷗萌魅力始祖，如今一年後PUMAＸHELLO KITTY迎來第二彈，卡哇伊的十萬伏特再度發功，請大家絕對要小心荷包！

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMA去年首度與HELLO KITTY合作聯名款大受好評，今年捲土重來推出第二彈。（圖／品牌提供）

PUMAＸHELLO KITTY第二彈推出大人、小孩系列單品，11／1本周五正式開賣！此次聯名以黑、白、粉為主色調，其中最欠收的當然是鞋款，其中「Cali增高小白鞋」與「Nova玫瑰粉老爹鞋」超可愛，是值得注目的款式。

Cali鞋款成人款與兒童款都超讓人生火，兩款在鞋舌上都有HELLO KITTY大頭在賣萌，在鞋身的設計上採用全白配色，白底配白彎刀，將主角留給HELLO KITTY。

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲Cali鞋款成人款，售價NT$3,480元。（圖／品牌提供）

Cali成人款的鞋帶為紅色，上面寫滿HELLO KITTY，低調演繹可愛魅力；兒童款則在鞋帶裝飾了HELLO KITTY坐在直升機的樣子，可愛感更加乘、也更童趣，非常適合小女生。

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲Cali鞋款兒童款，售價NT$3,480元。（圖／品牌提供）

Nova玫瑰粉老爹鞋，全鞋身為玫瑰粉色調，但在鞋底用白色寫上HELLO KITTY，頓時潮翻。細節上當然也不能忘記HELLO KITTY招牌蝴蝶結，鞋身、鞋舌都有蝴蝶結的蹤影。另外，黑色高筒鞋則更高調地點出主角，白、粉、紅全助攻，除了標明HELLO KITTY外還有蝴蝶結助陣，高調演繹聯名。

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲（依序）Nova 2玫瑰粉老爹鞋（NT$3,480）、玫瑰粉Utility（NT$3,680）、Ralph Sampson Mid黑色高筒（NT$3,480）。（圖／品牌提供）

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另外，服裝上則推出長版衛衣、Legging、毛帽等單品，讓潮女們可以穿上聯名系列，偶爾詮釋萌魅力。

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲PUMAＸHELLO KITTY。（圖／PUMA提供）

▲此次聯名也推出多款服裝與配件。（圖／品牌提供）

關鍵字：

PUMA, 運動鞋, 聯名, HELLO KITTY, 凱蒂貓
fashion.net

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