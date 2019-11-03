卡地亞美洲豹推入門版　戒指不到10萬可入手

▲英國新生代女星Ella Balinska為卡地亞美洲豹珠寶系列形象大使，佩戴全新LA PANTHÈRE手環。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

美洲豹珠寶是卡地亞（Cartier）最具標誌性的經典之一，結合卡地亞特殊工藝如鑽石、縞瑪瑙上的「毛髮鑲嵌」技術，讓多邊形縞瑪瑙搭配鋪鑲圓鑽，傳神展現美洲豹的真實斑點與皮毛。全新LA PANTHÈRE美洲豹系列的貴氣版本仍延續招牌技法，但同時推出單純以貴金屬打造豹頭造型的戒指，價格95,500元，是此系列的最佳入門款。

▲卡地亞美洲豹系列最入門的窄版黃K金La Panthère戒（左）95,500元，點綴黑色真漆、沙弗萊石豹眼與縞瑪瑙鼻的La Panthère戒188,000元。

模樣桀驁不馴的美洲豹在卡地亞的詮釋下，有各式豐富神態與姿態，而全新LA PANTHÈRE系列以適合日常穿搭為設計主軸，呈現美洲豹伸展著軀體繞成手環或戒指，各有18K金、白金或玫瑰金材質，以及黑漆或鋪鑲美鑽襯縞瑪瑙斑紋的華麗款，品牌更首度推出無斑紋點綴、不到10萬元的美洲豹戒指，吸引年輕客層。

▲卡地亞白K金鑲鑽La Panthère 鑽石手環（左）1,680,000元，預計明年上市的玫瑰金美洲豹手環610,000元。

蛇則是寶格麗（BVLGARI）的經典動物形象，品牌亦向年輕世代靠攏，推出時髦的Serpenti Viper玫瑰金、白K金、黃K金與黑色鍍銠金屬耳骨夾；同系列鑲嵌孔雀石與鑽石的戒指，則新增細版款式，價格也相對較親民。

▲寶格麗Serpenti Viper玫瑰金、白K金、黃K金與黑色鍍銠金屬耳骨夾，47,500元。（圖／寶格麗提供）

▲寶格麗Serpenti Viper玫瑰金孔雀石與鑽石細版戒指，113,800元。

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