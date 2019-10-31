fb ig video ETtoday search mobile

頰彩、氣墊化身絕美奢華珠寶盒！雪花秀以貴族裝飾藝術打造精品彩妝

> >

▲雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒。（圖／記者張毓容攝）

▲雪花秀今年的節慶限量系列以貴族裝飾藝術「七寶搪瓷」讓彩妝化身奢華精緻珠寶盒。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

韓國頂級美妝保養品牌Sulwhasoo雪花秀每年年底都會攜手韓國傳統工藝巨擘或藝術家，融合頂級傳統工藝推出「節慶限量彩妝系列」，讓彩妝品猶如藝術品般精緻奢華，一開賣就會引起粉絲搶購、收藏。

今年，雪花秀邀來被韓國勞動部列為韓國巨匠七寶搪瓷工藝大師Noh, yong sook (盧鏞淑)，以象徵財富與長壽的皇室畫作「岩石牡丹圖Seokmorando」為靈感，透過數十道繁複工序，製作璀璨華麗的七寶搪瓷，打造2019節慶限量彩妝系列，包含可作為蜜粉餅使用的香粧盒、是頰彩也能用作局部打亮的彩妍盒和兼具抗老保養效果的氣墊粉霜。專用於製作貴族飾品的奢華裝飾藝術讓3款限量彩妝化身為精緻絕美的珠寶盒。

▲雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供） 

▲雪花秀 花釉香粧盒─2019限量版，9g x 2，NT$5,380。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

外殼以低調奢華的香檳金為底色，結合七寶搪瓷的精緻工藝，讓一朵朵豔紅牡丹彷彿在盒蓋上盛開著。盒蓋裡富含「高麗人蔘花精萃」與「梅花精萃」的粉體浮雕壓印出一朵香檳金牡丹，輕如羽毛的細緻粉體，可強化肌膚修復力與防禦力，並使肌膚綻放澄淨無瑕、自然明亮的光澤，可作為蜜粉餅，令妝容輕盈服貼，共有No.1明亮色和No.2自然色兩種色選。

▲雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雪花秀 花釉彩妍盒─2019限量版，9g，NT$5,380。（圖／品牌提供）

外殼以青瓷藍為底色的花釉彩妍盒內則是以米色、粉色、柔和珊瑚色以及珊瑚色等4種粉嫩色調的頰彩色選，打造嬌豔欲滴的盛開牡丹。另外添加萃取自梔子果、薯根粉與紅椒粉的天然色彩粒子，製成自然色選，是頰彩也可當作局部打亮使用，為肌膚增添粉嫩氣色。

▲雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雪花秀 臻顏逆齡氣墊粉霜─2019限量版，15g x 2，NT$2,580。（圖／記者張毓容攝）

以香檳金與艷紅牡丹對比，呼應七寶搪瓷工藝的奢華限定包裝內的臻顏逆齡氣墊粉霜是一款兼具抗老保養的頂級底妝，蘊含「赤松精萃」和具高抗氧化力的「梅花凝萃」，能為肌膚注入煥顏能量，修護老化現象，彷彿肌膚專屬的安瓶氣墊，上妝同時賦予肌膚澎潤彈性，且內含獨家極光珍珠複合物，能完美折射光線，提升肌膚透明度、瑩亮度，透出宛如天生母胎美肌的勻亮光澤，完美呈現無瑕光澤底妝。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

彩妝, 限定, 節慶限量, 限定款, 雪花秀, Sulwhasoo, 七寶搪瓷, 母安, 氣墊粉霜, 氣墊粉餅, 蜜粉餅, 頰彩盒
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

從來不缺追求者！異性緣爆棚的桃花女星座TOP 3　妳上榜了嗎？

從來不缺追求者！異性緣爆棚的桃花女星座TOP 3　妳上榜了嗎？

馬來西亞破天荒推出「巨型珍奶」！桶裝5公升、8倍容量喝到飽

馬來西亞破天荒推出「巨型珍奶」！桶裝5公升、8倍容量喝到飽

鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決

鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決

Twitter轉發11萬次「愛麗絲入睡法」　網友實測：真的很管用！ 有一種閨蜜叫黛安芬！5位風格名人齊分享私密心事：有她懂我才完美 《優雅的家》林秀香「富家女」穿搭美出新高度　劇情灑狗血收視率卻超高 肉肉女孩顯瘦穿搭4技巧絕對受用！利用裙裝避開誤區，告別梨形身材 下班衝一波！星巴克10／30起連兩天「飲品買一送一」快把握 2019保養精華液空空賞　10款值得無限回購推薦　 PRADA全台首家Outlet華泰開幕　抓皺包、球鞋讓網友大呼：「買起來！」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面