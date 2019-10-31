頰彩、氣墊化身絕美奢華珠寶盒！雪花秀以貴族裝飾藝術打造精品彩妝

▲雪花秀今年的節慶限量系列以貴族裝飾藝術「七寶搪瓷」讓彩妝化身奢華精緻珠寶盒。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

韓國頂級美妝保養品牌Sulwhasoo雪花秀每年年底都會攜手韓國傳統工藝巨擘或藝術家，融合頂級傳統工藝推出「節慶限量彩妝系列」，讓彩妝品猶如藝術品般精緻奢華，一開賣就會引起粉絲搶購、收藏。

今年，雪花秀邀來被韓國勞動部列為韓國巨匠七寶搪瓷工藝大師Noh, yong sook (盧鏞淑)，以象徵財富與長壽的皇室畫作「岩石牡丹圖Seokmorando」為靈感，透過數十道繁複工序，製作璀璨華麗的七寶搪瓷，打造2019節慶限量彩妝系列，包含可作為蜜粉餅使用的香粧盒、是頰彩也能用作局部打亮的彩妍盒和兼具抗老保養效果的氣墊粉霜。專用於製作貴族飾品的奢華裝飾藝術讓3款限量彩妝化身為精緻絕美的珠寶盒。

▲雪花秀 花釉香粧盒─2019限量版，9g x 2，NT$5,380。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



外殼以低調奢華的香檳金為底色，結合七寶搪瓷的精緻工藝，讓一朵朵豔紅牡丹彷彿在盒蓋上盛開著。盒蓋裡富含「高麗人蔘花精萃」與「梅花精萃」的粉體浮雕壓印出一朵香檳金牡丹，輕如羽毛的細緻粉體，可強化肌膚修復力與防禦力，並使肌膚綻放澄淨無瑕、自然明亮的光澤，可作為蜜粉餅，令妝容輕盈服貼，共有No.1明亮色和No.2自然色兩種色選。

▲雪花秀 花釉彩妍盒─2019限量版，9g，NT$5,380。（圖／品牌提供）



外殼以青瓷藍為底色的花釉彩妍盒內則是以米色、粉色、柔和珊瑚色以及珊瑚色等4種粉嫩色調的頰彩色選，打造嬌豔欲滴的盛開牡丹。另外添加萃取自梔子果、薯根粉與紅椒粉的天然色彩粒子，製成自然色選，是頰彩也可當作局部打亮使用，為肌膚增添粉嫩氣色。

▲雪花秀 臻顏逆齡氣墊粉霜─2019限量版，15g x 2，NT$2,580。（圖／記者張毓容攝）



以香檳金與艷紅牡丹對比，呼應七寶搪瓷工藝的奢華限定包裝內的臻顏逆齡氣墊粉霜是一款兼具抗老保養的頂級底妝，蘊含「赤松精萃」和具高抗氧化力的「梅花凝萃」，能為肌膚注入煥顏能量，修護老化現象，彷彿肌膚專屬的安瓶氣墊，上妝同時賦予肌膚澎潤彈性，且內含獨家極光珍珠複合物，能完美折射光線，提升肌膚透明度、瑩亮度，透出宛如天生母胎美肌的勻亮光澤，完美呈現無瑕光澤底妝。

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