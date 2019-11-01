健身網紅懷胎9月馬甲線依舊在！超強6招「養胎不養肉」飲食法

編輯／Amamda 圖／翻攝小紅書、微博@的欢-gladys

女生真的很辛苦，懷孕雖然溫馨又幸福，但期間可能會碰到許多不適，還要擔心產後身材變形、瘦不下來，所以許多人都想像女星一樣「養胎不長肉」，希望寶寶營養滿滿但媽媽最好一點都沒胖。

先前就有個大陸網紅懷孕到9個月時，除了肚子變大，四肢依舊纖細，更狂的是馬甲線還依稀可見，引起網友一陣熱議，紛紛敲碗她的孕期飲食菜單，而本身就是健身博主的她，也大方分享自己孕期中的6個飲食生活守則，到底怎麼吃才能「養胎不長肉」？不管你現在懷孕沒，先學起來備著用就對了！

1.避開高糖分食物



首先，盡量遵守低GI飲食原則，少油少鹽少脂肪，並遠離過甜的食物。攝取過多的蔗糖，不但不利於媽媽和寶寶的健康，也容易提高罹患妊娠糖尿病的風險，她還舉了自己的例子，她從以前健身以來就不喝奶茶，懷孕後期剛好有次心血來潮喝了網上很夯的髒髒茶，隔天產檢血糖立刻就高了不少，甚至還被醫師問說「最近甜食吃很多？」讓她引以為戒。

2.每天一杯豆漿或牛奶



有些孕婦會額外吃鈣片補鈣，她則是靠每天一杯豆漿、至少500ml牛奶或無糖優格。她更提到懷孕前，牛奶都喝低脂牛奶，懷孕後換成了孕婦奶粉，補鈣的同時還能補充維生素B1、菸鹼孕媽咪酸等孕婦需要的多種營養素，她更提到以前晚上偶爾會抽筋，但喝了後就不太抽筋了。

3.吃蛋補充蛋白質



可以適時吃蛋補充蛋白質，不論是雞蛋、鵝蛋或鵪鶉蛋都可以，也不一定要吃很多，每周有平均吃就好，她也建議盡量不要煎成荷包蛋，用水煮、蒸蛋或炒蛋都是比較好的烹調方式。

4.水果要挑糖分低的



水果除了挑選當季的，還要少吃葡萄、西瓜、桃子、紅色火龍果等糖分高的水果，盡量選擇糖分少的較好，比如像是綠色奇異果、酪梨、葡萄柚、青蘋果、番茄等都是很好的選擇。

5.多吃深色食物



她孕期中的飲食除了少量多餐，還常吃深色食物，比如黑巧克力、黑木耳、海帶、黑豆、香菇、紫菜、深綠色蔬菜或是以紫米、糙米飯代替白米飯等。她也特別提到黑巧克力可以隨身攜帶，幫助運動時補充血糖和能量，對心臟好又不長胖，還能提升孕期中的幸福指數。

6.多運動控制發胖



對於很多人都有的疑問「孕婦到底能不能運動？」其實早有許多婦產科醫生說過，只要不過於激烈，孕期中可以運動，而且運動對孕婦和寶寶的好處也多。她也提到只要胎位不是過低，在安全的前提下，孕婦適當運動會更有精神，但她建議原本沒有運動習慣的人，可以先從散步走路或練習孕婦瑜珈、游泳等運動開始，而原來就有運動基礎的孕媽咪，也可以選擇合適的運動持續做，不僅可幫助生產，也能有控制體重增加的效果，更有利於產後瘦身復原。

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