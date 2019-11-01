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專業彩妝師都在做的5個刷睫毛密技　輕鬆遠離扁塌、結塊蟑螂腳

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▲專業彩妝師提點5個刷睫毛神密技。（圖／翻攝ＩＧ）

▲睫毛對於女生而言太重要，只要睫毛捲翹，眼神立刻清亮有光。(圖／翻攝IG@1993kg)

記者張毓容／台北報導

雖然刷睫毛看似很簡單，但一定很多人也常碰到睫毛一到下午就下垂，捲翹度撐不了整天，或不管用什麼睫毛膏也總是刷出結塊「蟑螂腳」，要打造根根分明的乾淨美睫怎麼這麼難？

總是為了睫毛困擾的女生，其實你只是忽略了幾個關於刷睫毛的關鍵技巧，不想再看著模特兒們乾淨分明又捲翹美麗的睫毛嘆氣的話，以下這些專業彩妝師提點的刷睫毛重點請一定要學起來。

Step 1：先整理睫毛毛流

睫毛跟眉毛一樣都有毛流，有的人睫毛天生生長得很整齊，也有人的睫毛本身很雜亂，或是睡覺時睫毛被壓得亂七八糟，而如果在睫毛雜亂時夾睫毛，會讓睫毛亂翹亂插，所以想要乾淨、根根分明的睫毛妝感，第一步請先用睫毛梳或螺旋刷將睫毛毛流順好。

▲專業彩妝師提點5個刷睫毛神密技。（圖／翻攝ＩＧ）

▲夾睫毛要分段夾，以免夾成直角型睫毛。(圖／翻攝IG@o.reon)

Step 2：分段夾翹睫毛

睫毛毛流整理好後，就可以使用睫毛夾了。相信很多人都知道，想呈現自然捲翹的睫毛弧度，要從睫毛根部往尖端分段夾翹，但分段夾不是把睫毛夾往上拿而已，手腕的角度也要跟著往上翻轉，每一段都要夾著停留3~5秒，往下一段夾時睫毛夾要先放開再夾。一般來說會建議分成根部、中央、尾端三段來夾，如果睫毛較短的人，可分成兩段就好。

▲專業彩妝師提點5個刷睫毛神密技。（圖／翻攝ＩＧ）

▲刷睫毛膏前要先調整睫毛膏沾取的份量，以免刷上過多膏體。(圖／翻攝IG@3ce_official)

Step 3：調整睫毛膏用量

不管你喜歡纖長型、濃密型或是濃長翹全包型的睫毛膏，轉開睫毛膏塗刷睫毛前，記得先將刷子上過多的睫毛膏刷除，再拿去刷睫毛。尤其新開的睫毛膏，刷子上沾取的量都會很多，而過多的膏量不但容易刷出蟑螂腳，也會讓睫毛變得很重而容易下垂。

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▲專業彩妝師提點5個刷睫毛神密技。（圖／翻攝ＩＧ）

▲很多化妝師、model刷睫毛步驟裡都會加上燙睫毛器輔助。(圖／翻攝MEIMEI、唐葳FB)

Step 4：燙睫毛器加強捲翹度

燙睫毛器因為有熱度，就算是睫毛粗硬的人都能燙出完美的捲翹效果，加上梳子狀刷頭，讓睫毛捲翹時還能順便梳理讓睫毛更根根分明，不只專業彩妝師推薦，連許多model、網美都很愛用。使用的秘訣是，從睫毛根部往尖端像是撐住睫毛般慢慢往上，並順著眼形弧度調整燙的角度，才能讓睫毛有放射狀綻放的感覺。

沒有燙睫毛器的人，要讓睫毛根根分明就要靠睫毛梳，刷上睫毛膏後，使用睫毛梳把糾結、結塊的睫毛梳開。

Step 5：收攏亂翹睫毛

基本上做好前面四步驟的睫毛就已經很美了，但一般人跟專業彩妝師畫出的完美睫毛就差在這最後一步！彩妝師通常會在最後再檢查，如果還有幾根岔開、亂翹的睫毛，可以用小鑷子將這些不聽話的睫毛跟旁邊整齊的輕夾黏在一起，並且收尖睫毛尾端，這樣完成的睫毛不但根根分明，還超捲翹持久。

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關鍵字：

彩妝, 技巧, 秘訣, 彩妝師, 睫毛, 刷睫毛, 夾睫毛, 祕技, 結塊, 扁塌, 蟑螂腳
fashion.net

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