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永康街根本美食天堂！特蒐6家甜點店　英式司康搭配鮮奶油太罪惡了

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捷運東門站的甜點琳瑯滿目，這些永康街附近的隱藏甜點你都聽過嗎？MENU編輯特蒐6家最近最熱門的東門甜食專賣店，每間都好拍又美味！

金雞母JINGIMOO
日式文青冰品，來一碗炙燒剉冰吧！

日式文青風的木式建築，位於街口的三角窗轉角處，可以從大片櫥窗中窺探冰品樣貌。店內如同裝潢一樣是販售日式冰品，堆得高高的日式剉冰，搭配頭頂的炙燒烤布蕾，布蕾焦脆口感趁熱吃更香甜；除了冰品外「手作抹茶團子」也是大推的一款日式甜點，團子軟Q口感與擂茶、麵茶粉一起食用口感更加分。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客貪食舌提供）

JINJIN金金良甜–甜品專賣
永康街冰品，像山一樣高的土石流剉冰來啦！

金金良甜是金雞母甜品旗下的新品牌冰店，明亮白淨的裝潢搭配鮮亮的黃色，一看就非常消暑！堆得像山一樣高的剉冰是金金良甜的特色，另外，特別推薦流沙紫薯芋泥冰，紫薯與芋泥搭配形成鮮紫色的芋泥瀑布好驚人，因為份量比較大，建議兩人分食一碗即可。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客謝揚恩提供）

錐子日式可麗餅專賣
日式可麗餅專賣，永康街散步甜點

老闆親自去日本學得的好手藝，現在不用飛到日本就吃得到正宗軟可麗餅！口味甜鹹都有，特別推薦蜂蜜檸檬鮮奶油口味，微酸的檸檬結合鮮奶油，口味清爽不甜膩，搭配可愛的插畫包裝先拍個100張不是問題。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客0opstyle提供）

悄悄好食
英式司康搭配鮮奶油太罪惡了！

悄悄好食是一間英式司康專賣店，不只東門，善導寺附近還有一間分店喔！只要購買司康，店家就提供免費加熱或夾入鮮奶油。各式口味的司康用料扎實，外皮帶點烤箱的微溫，搭配爽口的鮮奶油一起入口更滑順。

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Emma Chien提供）

白水豆花
宜蘭紅到台北！花生粉+豆花滋味超特別！

從宜蘭起家，文青風的店舖中販售簡單的麥芽糖豆花。老闆從傳統的「台式潤餅」發想，將潤餅特色結合豆花，而白水豆花豆香味濃厚，灑上現刨的花生粉，還可以搭配店家提供的香菜一起食用，口味非常特別！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ruyo Yang提供）

POWDER WORKSHOP
外國觀光客指定！IG打卡第一名咖啡廳

東門長紅的咖啡廳POWDER WORKSHOP，招牌的美祿山為馬來西亞的傳統飲品，甜度不高，上面撒上滿滿的美祿粉，每口都是滿滿的巧克力，價格偏高，喝之前記得先拍幾張美照，並且除了甜點還有販售簡單的早午餐套餐，來這邊度過一個悠閒的下午吧！

▲東門美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客jiun提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

2019全台必吃鐵板燒TOP 10出爐啦！價格平實，讓小資族也能安心吃和牛與龍蝦！

關鍵字：

MENU美食誌, 東門, 金雞母, 金金良甜, 錐子日式可麗餅, 白水豆花, POWDERWORKSHOP
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