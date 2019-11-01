賈靜雯戴單邊耳環秀最美頸部線條　范曉萱原來也是同好

▲賈靜雯（中）撥髮時盡顯TASAKI abstract star抽象之星耳環。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雅韻／台北報導

賈靜雯與范曉萱參與演出Netflix華語原創自製影集《罪夢者》，兩人在記者會上的珠寶配搭，顯露了好默契，不約而同都選只戴單邊耳環，凸顯個性美。賈靜雯戴左耳上是TASAKI abstract star系列大耳環，星星線條存在感十足；范曉萱右耳則戴鑲嵌9顆珍珠的balance ikonic耳環，一看就知道是TASAKI的設計。

▲賈靜雯戴單邊TASAKI abstract star耳環很有氣勢。（圖／記者屠惠剛攝）

身穿心形領禮服出席《罪夢者》記者會的賈靜雯，選擇不戴項鍊顯露鎖骨，把焦點留在她最喜歡的部位—耳際至脖子的線條，因此戴TASAKI abstract star抽象之星大耳環，18K白金勾勒出開放式的星星輪廓，沒有鑲嵌任何鑽石或珍珠，依然搶眼。





▲賈靜雯戴的TASAKI abstract star白K金單耳式耳環，94,600元。（圖／品牌提供）

范曉萱所戴的balance ikonic耳環，是TASAKI最具辨識性的作品之一，黃K金俐落線條上排列9顆珍珠，風格大器，雖然耳環是成對推出，但她只戴單邊，直挺挺的線條與渾圓的珍珠，讓人難以忽視。

▲范曉萱也選擇只戴單邊的TASAKI balance ikonic珍珠耳環。（圖／記者屠惠剛攝）

▲范曉萱佩戴的TASAKI balance ikonic珍珠黃K金耳環，222,000元。（圖／品牌提供）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

