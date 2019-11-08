西門町八間美食CP值超高　阿宗麵線要加辣、餡料滿滿的脆皮蛋餅

明明西門町有很多美食，但你卻有不知道要吃什麼的困擾？那這篇正好解決你的困擾，因為不論是創意小點、傳統小吃、甜點、早午餐、咖啡廳等，這裡全都有，快點看下去吧！

金花碳烤吐司專賣GOLDEN FLOWER

看看這流淌的金黃色起司瀑布，每一口都能吃到濃郁起司蛋，醃過的肉鹹香入味，還有令人驚喜的花生醬，吃起來鹹鹹甜甜的，而外層的吐司酥脆又帶著炭烤香氣，根本超級逼人！

▲（圖／美食客阿boo提供）

末日了，餅住呼吸

超有創意的脆皮蛋餅保證你沒吃過！使用蒜油煎過的手工餅皮金黃酥脆，明太子牛五花口味濃郁可口，而且用料超豐富，還有蛋、洋蔥、玉米以及獨家香料，CP值超高的！

▲（圖／美食客霜霜∥老少女日常提供）

BELIVER 理髮咖啡

結合理髮廳、咖啡館與酒吧的複合式商店，復古歐式的裝潢別有一番風味，推薦必點抹茶生乳捲，濕潤綿密的口感包著微甜的抹茶卡士達醬，搭配無糖淋醬，整體苦甜有層次，其他甜點也有一定水準。

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

阿宗麵線

沒吃過阿宗麵線別說你來過西門町！滑順的麵線糊帶著濃濃柴魚香氣，非常夠味，大腸也處理得十分乾淨，吃起來Q彈有嚼勁，還可以依口味自行加辣椒、蒜醬或烏醋，如果敢吃辣推薦一定要加辣椒試試看！

▲（圖／美食客VH提供）

建宏牛肉麵

鼎鼎大名的建宏牛肉麵一定要來朝聖一下！富有Q勁的麵條配上帶有淡淡中藥味的紅燒湯頭以及厚實的牛肉塊，必加店家自製酸菜，整體風味更提升！除了酸菜還有店家自製辣牛油，愛吃香辣絕對要加！

▲（圖／美食客上班族的逃亡提供）

艋舺雞排

藝人NONO開的雞排店，雞排厚實又大塊，招牌的天王雞排酥脆金黃的外皮咬下去會喀滋喀滋，裡面的肉鮮嫩多汁，一邊逛街一邊啃雞排超過癮的！

▲（圖／美食客Alina Huang提供）

媽咪雞蛋仔

正宗又道地的雞蛋仔來逛西門町也能吃得到！外脆內Q的雞蛋仔一顆一顆剝下品嚐不沾手，每一口都充滿蛋香，推薦朱古力口味，微甜微苦的巧克力內餡吃起來超迷人，忍不住讓人一口接一口！

▲（圖／美食客Yuna提供）

貳拾陸巷 SOMEBODY CAFE

充滿綠意及文青感的藝文咖啡廳，供應早午餐、輕食、手作披薩、下午茶等餐點，烘蛋系列是主打，鬆軟綿密的烘蛋包裹著滿滿豐富的配料，口味豐富又有層次，下次如果和朋友約在西門町不知道要吃什麼就來吃這家吧！

▲（圖／美食客妃靜提供）

圖、文／MENU美食誌

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