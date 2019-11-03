adidasＸPrada將出聯名鞋！萬元就能買走，錢包準備好了嗎？

編輯／Emily

最近越來越多運動品牌與高端名牌合作推出聯名系列，運動品牌能藉此提升質感，名牌則能攏絡更多不同客群，這種合作總是讓消費者們興奮不已。這次有消息指出，adidas將與Prada合作推出聯名鞋款！雖然詳細的資訊還沒釋出，但消息已經引發球鞋迷們熱烈討論。

▲adidas將與Prada合作推出聯名鞋款。（圖／翻攝自hypebeast）

根據@pyleaks 在 Twitter 上的消息指出， adidas將與Prada推出兩雙聯名球鞋，這個鞋款稱為「adidas Prada Sailing」系列。球鞋顏色會以白、銀、紅三色為主，售價是美金350元。雖然兩個品牌都還沒有證實，目前也找不到鞋款的實體照片，但這個消息還是令球鞋迷們期待不已！後續有確切訊息的話，一定要密切關注。

▲Twitter帳號@pyleaks透露Adidas將與Prada聯名的消息。（圖／翻攝自twitter@pyleaks）

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不只adidas，先前也曾介紹過Nike與Off-White聯名所設計的全新Vapor Street 女性限定鞋款。這款鞋整體設計類似越野跑鞋，但加上了鞋釘元素與特殊的鞋帶，配色鮮豔亮眼。雖然早在去年Off-White 2019春夏的秀上就亮相過，之前也謠傳會在十月上市，但正式開賣日期卻一直不斷延後。而近日在法國的Retro Shop Paris終於有鞋款的Pre-order，網站上有三款球鞋的照片，可以仔細看看鞋子的全貌，但預購名額已全部售完。

在 Instagram 查看這則貼文 Chris（@retroshoparis）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 25 日 上午 3:12 張貼

不過根據IG帳號@py_rates_指出Off-White x Nike Vapor Street系列可能會在11月14號正式發售，每雙售價190美金，喜歡的話記得持續關注消息。

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 4 日 上午 9:29 張貼

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