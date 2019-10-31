PRADA全台首家Outlet華泰開幕　抓皺包、球鞋讓網友大呼：「買起來！」

▲華泰名品城近期開幕全台首間PRADA OUTLET。（圖／翻攝華泰名品城粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

今年5月才因為全台唯一BURBERRY OUTLET進駐，而大排長龍的華泰名品城，最近又迎來另一間全台首間「PRADA OUTLET」，在先前釋出的資料發現包款超多，皮夾、手拿包、大小包一應俱全，除了PRADA之外，還有Miu Miu也一併奉上，網友留言感嘆：「完了荷包不保了。」

PRADA OUTLET位於華泰二期，與GUCCI OUTLET比鄰，10／28正式開幕後，店外就出現排隊潮，因為店內包款眾多，除了女包之外還有女鞋、男裝配件等，包款中還有不少經典款，包括款式簡單的長夾、尼龍包、抓皺包等，甚至還有經典的PRADA的機器人球鞋，Miu Miu星星球鞋與經典的抓皺包也在列，且有很多顏色可選擇。

PRADA表示，該OUTLET門市目前為「快閃店」，預計先營運6個月試水溫，包包與鞋款式相當充足，開幕後也出現排隊狀況，開幕後幾日狀況佳，包款都賣得很快，預計週末會有更多人潮，屆時也會依狀況補貨確保架上充足，但對於折數則很低調。

根據華泰名品城之前釋出的資訊，其進駐廠商須確保有商品是2折起的折扣，據悉皮製名片夾萬元以下可買到，皮夾售價則約莫在1萬元出頭。