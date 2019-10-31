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貝克漢初次見女神卡卡玩抽牌問答　超合拍還擊掌

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 ▲帝舵表代言人貝克漢與女神卡卡首次見面對談。（影／翻攝官網）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）是體壇巨星，女神卡卡（Lady Gaga）則是歌壇一姊級人物，兩人因同為帝舵表（TUDOR）代言人，首度在洛杉磯相聚，初次見面先從如何稱呼對方聊起，緊接著抽起牌玩問答遊戲，談起他們心中的偶像，答案都是家人，越聊越多相似處，兩人還開心擊掌。

▲▼TUDOR貝克漢 Lady Gaga 。（圖／翻攝TUDOR官網）

▲貝克漢（左）與女神卡卡大聊人生做過最大膽的事。（圖／翻攝官網，以下同）

貝克漢透露總是勤奮工作的父母，是他心中的偶像，母親已經70歲了，仍在倫敦當美髮師；女神卡卡則是將阿嬤當榜樣，她經歷人生最黑暗的時期總支持著她，並要她擦乾眼淚，鼓勵她明天要繼續努力前行。

▲▼TUDOR貝克漢 Lady Gaga 。（圖／翻攝TUDOR官網）

▲女神卡卡戴BLACK BAY 36 S&G腕錶。

再抽一張牌，問到人生曾做過最大膽的事為何？貝克漢表示應該是從英國搬到西班牙馬德里踢足球、再決定從馬德里舉家搬到美國，無論旁人怎麼勸說，他認為對的事就會去做，這點與女神卡卡的想法不謀而合，她坦言：「我做過最大膽的事就是永不放棄！」

▲▼TUDOR貝克漢 Lady Gaga 。（圖／翻攝TUDOR官網）

▲貝克漢腕上是新款BLACK BAY CHRONO S&G計時碼錶。

「S&G黃金鋼」是TUDOR年度關鍵字，貝克漢與女神卡卡在影片中均戴上S&G黃金鋼材質錶款上陣，女神卡卡戴適合女性手腕尺寸的BLACK BAY 36 S&G腕錶，搭配專為此系列設計的五排鍊節黃金與鋼錶帶；貝克漢則選戴BLACK BAY CHRONO S&G計時碼錶。

關鍵字：

貝克漢, Lady Gaga, 女神卡卡, TUDOR, 帝舵表
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