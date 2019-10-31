迪麗熱巴「開衩短裙」火拼Jessica！生圖曝光韓媒盛讚：媲美洋娃娃

▲迪麗熱巴前往南韓為路易威登（Louis Vuitton）首爾開幕活動站台。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／外電報導

30日大陸女星迪麗熱巴帶著高人氣前往南韓，為路易威登（Louis Vuitton）的首爾開幕活動站台，白皙肌膚的她在閃光燈下更加亮眼，露出精緻臉蛋，穿著LV早春系列皮衣及藍色絲綢裙亮相，同場還有人氣女星Jessica鄭秀妍，不過迪麗熱巴顯然沒輸，更獲得外媒大讚，「媲美洋娃娃。」

▲迪麗熱巴穿著LV早春系列黑色皮衣，搭配藍色絲綢短裙。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

女星迪麗熱巴深邃五官在亞洲闖出名號，30日出席LV在南韓首爾的開幕儀式，同場還有孔劉、Jessica鄭秀妍等韓流藝人，迪麗熱巴穿著LV早春系列黑色皮衣，將酷帥風格拿捏得恰到好處，下身搭配藍色絲綢短裙，獨特的交叉剪裁讓她在行走之餘，美腿也若隱若現，腳踩中長皮靴呼應上衣，全身包緊緊只露出小腿肚，整體風格相當大氣不失優雅。

▲無修圖的生圖是對女星的一大考驗，韓媒大讚迪麗熱巴「媲美洋娃娃」。（圖／CFP）

迪麗熱巴放下浪漫的波浪捲髮，眼妝則勾勒了細長眼線襯托眼型，擦上一抹鮮艷紅唇，一登場便是氣勢非凡，引起網友熱議的還有，即便在眾家攝影師的無修圖生圖鏡頭下，迪麗熱巴也絲毫沒有輸，每個角度都堪稱零死角，畫面公開之後，也獲得韓媒大讚，「媲美洋娃娃的美貌。」

▲孔劉穿著長版風衣身材比例超完美，Jessica鄭秀妍換上緊身夾克洋裝生圖無壓力。（圖／CFP、品牌提供）

同場男神孔劉選擇了灰色過膝風衣，搭配同色寬褲，將優越的身材比例展露無遺，風衣的立領剪裁也更讓孔劉的臉龐更顯精緻，梳起招牌飛機頭，真的像是從韓劇走出來一般，每個眼神都迷死粉絲。同樣南韓享有高人氣的還有Jessica鄭秀妍，換上運動風的夾克搭配百褶裙洋溢青春感，生圖曝光也備受好評。

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